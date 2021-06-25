FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
30
Печать

В Минобороны РФ призвали Лондон и Вашингтон «не испытывать судьбу» в Крыму. Британский эсминец назвали «жирной целью»

Минобороны РФ назвало британский эсминец в Крыму «жирной целью для российских ракет»

Российские военные призывают Великобританию и США десять раз подумать, прежде чем совершать рискованные действия в Черном море. Об этом 25 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком», — заявил Конашенков (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом в Минобороны РФ прокомментировали инцидент с британским эсминцем Defender в Крыму.

«Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби (пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. — «ИФ»), хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря, — всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что действия британского корабля в Минобороны считают «эпическим фиаско провокации», которое останется «пятном на репутации королевских военно-морских сил Великобритании».

Ранее сообщалось, что приказ о проходе Defender через российские территориальные воды (которые британские власти считают украинскими) отдал лично премьер-министр Борис Джонсон.

23 июня британский эсминец Defender пересёк границу возле мыса Фиолент в Чёрном море. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт ВВС России выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца.
Позднее военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ для дачи объяснений по поводу случившегося у берегов Крыма.

Министерство обороны Великобритании в свою очередь выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.

Минобороны РФ показало кадры сопровождения британского эсминца с борта российского военного самолёта. А журналист BBC опубликовал видео с борта самого корабля.

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

266081655
Как там кореша учили? Бей первым! Хами в лицо! Тогда признают крутым пацаном....
266093605
Покуда у нашей верхушки и так называемой "элиты " есть в забугорье счета , недвижимость и родственники , они так и будут только раздувать щёки и " выражать глубокую озабоченность " .
Cвифт
..... МО решило переплюнуть пустозвонство МИДа ?
.... всё остальное написал в комментариях к
---- Британский премьер принял решение о проходе британского эсминца у Крыма
.... похоже офицеры перестали верить хитрож .... вертикали, выкручивались как могли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний