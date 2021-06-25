В Минобороны РФ призвали Лондон и Вашингтон «не испытывать судьбу» в Крыму. Британский эсминец назвали «жирной целью»

Российские военные призывают Великобританию и США десять раз подумать, прежде чем совершать рискованные действия в Черном море. Об этом 25 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком», — заявил Конашенков (цитата по «Интерфаксу»).
Таким образом в Минобороны РФ прокомментировали инцидент с британским эсминцем Defender в Крыму.
«Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби (пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. — «ИФ»), хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря, — всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», — подчеркнул Конашенков.
Он добавил, что действия британского корабля в Минобороны считают «эпическим фиаско провокации», которое останется «пятном на репутации королевских военно-морских сил Великобритании».
Ранее сообщалось, что приказ о проходе Defender через российские территориальные воды (которые британские власти считают украинскими) отдал лично премьер-министр Борис Джонсон.