Корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Бил, находящийся на борту эсминца Defender, в своём репортаже показал, что происходило на корабле во время инцидента в Крыму. На записи слышно, как по радио экипаж эсминца просят сменить курс, предупреждая, что в противном случае будет открыт огонь. Видео было опубликовано BBC 24 июня.

В репортаже Бил рассказывает, что корабль идет к берегам Крыма, оговариваясь при этом, что это территориальные воды Украины (по мнению Великобритании). Также запечатлён момент, когда по радио звучит предупреждение, что при дальнейшем движении эсминца будет открыт огонь.



«Если вы пересечете границу, я открою огонь, если вы пересечете границу, я буду стрелять, вы меня слышите?» — предупреждают российские военные.

Также слышны звуки выстрелов и проход над эсминцем фронтовых бомбардировщиков Су-24М.