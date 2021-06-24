Корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Бил, находящийся на борту эсминца Defender, в своём репортаже показал, что происходило на корабле во время инцидента в Крыму. На записи слышно, как по радио экипаж эсминца просят сменить курс, предупреждая, что в противном случае будет открыт огонь. Видео было опубликовано BBC 24 июня.
В репортаже Бил рассказывает, что корабль идет к берегам Крыма, оговариваясь при этом, что это территориальные воды Украины (по мнению Великобритании). Также запечатлён момент, когда по радио звучит предупреждение, что при дальнейшем движении эсминца будет открыт огонь.
«Если вы пересечете границу, я открою огонь, если вы пересечете границу, я буду стрелять, вы меня слышите?» — предупреждают российские военные.
Также слышны звуки выстрелов и проход над эсминцем фронтовых бомбардировщиков Су-24М.
«Все время, что длился этот проход, экипаж «Дефендера» был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет, и ее не было», — рассказал корреспондент BBC.
По его словам, эсминец продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне, и не сменил курс, несмотря на маневры российских военных кораблей.
Однако в результате военные РФ всё-таки развернули британский эсминец от госграницы в Черном море.