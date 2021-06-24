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Журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца, который нарушил границу России в районе Крыма

Корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Бил, находящийся на борту эсминца Defender, в своём репортаже показал, что происходило на корабле во время инцидента в Крыму. На записи слышно, как по радио экипаж эсминца просят сменить курс, предупреждая, что в противном случае будет открыт огонь. Видео было опубликовано BBC 24 июня.

В репортаже Бил рассказывает, что корабль идет к берегам Крыма, оговариваясь при этом, что это территориальные воды Украины (по мнению Великобритании). Также запечатлён момент, когда по радио звучит предупреждение, что при дальнейшем движении эсминца будет открыт огонь.

«Если вы пересечете границу, я открою огонь, если вы пересечете границу, я буду стрелять, вы меня слышите?» — предупреждают российские военные.

Также слышны звуки выстрелов и проход над эсминцем фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

«Все время, что длился этот проход, экипаж «Дефендера» был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет, и ее не было», — рассказал корреспондент BBC.

По его словам, эсминец продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне, и не сменил курс, несмотря на маневры российских военных кораблей.

Однако в результате военные РФ всё-таки развернули британский эсминец от госграницы в Черном море.

24 июня в Минобороны РФ заявили, что открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, нарушившему российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Военное ведомство показало пролет самолетов над нарушителем. При этом в посольстве Великобритании в РФ заявили, что корабль «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты.

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Комментарии (49)

dragvs
Довольно таки серьезно, т.к. эсминец УРО способен ушатать там все вокруг. Но это действительно спорная территория и это теперь проблема для России, этот "подарок" от Путина еще долго будем расхлебывать.
MuCephei_88
Забавно, что даже англичане в комментариях под видео озадачены, мол что делал журналист на военном корабле и еще фильм там снял практически. Вообще и они и мы одинаково "хороши".
german_5e4d02dc5a4f9
Ушлепки, потом нагло врать, что ничего не заметили, не видели-не слышали.
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