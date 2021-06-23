Минобороны показало видео пролёта российского военного самолёта над нарушившим Государственную границу РФ у берегов Крыма эсминцем ВМФ Великобритании. Оно опубликовано военным ведомством вечером 23 июня.
Автор: Минобороны / «ВКонтакте»
Также РИА Новости публикует кадры с борта российского самолёта, снятые перед предупредительным бомбометанием по курсу движения нарушившего границу британского эсминца.
Ранее «Фонтанка» писала, что около полудня 23 июня британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ, уточняется в сообщении Минобороны.
Позднее стало известно, что военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ для дачи объяснений по поводу случившегося в Чёрном море.
Министерство обороны Великобритании, в свою очередь, выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.
В МИД РФ назвали действия британской стороны провокацией.