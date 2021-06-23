Минобороны показало видео пролёта российского военного самолёта над нарушившим Государственную границу РФ у берегов Крыма эсминцем ВМФ Великобритании. Оно опубликовано военным ведомством вечером 23 июня.

Также РИА Новости публикует кадры с борта российского самолёта, снятые перед предупредительным бомбометанием по курсу движения нарушившего границу британского эсминца.

Ранее «Фонтанка» писала , что около полудня 23 июня британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ, уточняется в сообщении Минобороны.

Позднее стало известно, что военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ для дачи объяснений по поводу случившегося в Чёрном море.



Министерство обороны Великобритании, в свою очередь, выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.



В МИД РФ назвали действия британской стороны провокацией.

