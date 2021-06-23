FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+33°C/Завтра: +28
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
17
Печать

Минобороны показало видео пролёта российского самолёта над нарушившим границу британским эсминцем у берегов Крыма

Видео: российский самолёт пролетает над кораблём Великобритании в Чёрном море

Минобороны показало видео пролёта российского военного самолёта над нарушившим Государственную границу РФ у берегов Крыма эсминцем ВМФ Великобритании. Оно опубликовано военным ведомством вечером 23 июня.

Автор: Минобороны / «ВКонтакте»

Также РИА Новости публикует кадры с борта российского самолёта, снятые перед предупредительным бомбометанием по курсу движения нарушившего границу британского эсминца.

Ранее «Фонтанка» писала, что около полудня 23 июня британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ, уточняется в сообщении Минобороны.

Позднее стало известно, что военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ для дачи объяснений по поводу случившегося в Чёрном море.

Министерство обороны Великобритании, в свою очередь, выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.

В МИД РФ назвали действия британской стороны провокацией.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

kоt-obormot
А мне вот интересно на какой телефон снимали пролет? На гос.деповский ойфон, или на какого "дружественного"нам китайца?
265112722
Да, конечно, все что говорят наши-вранье, англичане врать не могут по определению, так как они англичане, для вас почти что Боги. Самим не тошно быть настолько лизоблюдами и кланяться всему западному.
_Ru_
ВВС сообщило: Этим утром HMS Defender выполняла обычный транзит из Одессы в сторону Грузии через Черное море. Как обычно для этого маршрута, она вошла в международные признанный коридор разделения движения. HMS Defender благополучно покинула этот коридор в 09:45 BST. Министерство обороны Великобритании заявило, что в среду не было произведено предупредительных выстрелов по его эсминцу, вопреки утверждениям Министерства обороны России, цитируемым ТАСС.
Репортер Би-би-си на корабле сказал, что видел, как российские военные самолеты и военно-морские корабли жужжали по эсминцу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний