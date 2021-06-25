Британский премьер принял решение о проходе британского эсминца у Крыма

Окончательное решение о движении британского эсминца Defender в Чёрном море принял премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны страны, передаёт 25 июня РИА Новости.



Издание пишет, что перед миссией «выявили риски». Когда министр обороны Бен Уоллес собрался направить корабль по этому маршруту, глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность. «Решение было передано на Даунинг-стрит, чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор. Инструкции были переданы эсминцу типа 45 в понедельник», — уточняет Telegraph.

