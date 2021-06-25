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Британский премьер принял решение о проходе британского эсминца у Крыма

Окончательное решение о движении британского эсминца Defender в Чёрном море принял премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны страны, передаёт 25 июня РИА Новости.

Издание пишет, что перед миссией «выявили риски». Когда министр обороны Бен Уоллес собрался направить корабль по этому маршруту, глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность. «Решение было передано на Даунинг-стрит, чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор. Инструкции были переданы эсминцу типа 45 в понедельник», — уточняет Telegraph.

23 июня британский эсминец Defender пересёк границу возле мыса Фиолент в Чёрном море. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт ВВС России выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца.
Позднее военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ для дачи объяснений по поводу случившегося у берегов Крыма.

Министерство обороны Великобритании в свою очередь выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.

Минобороны РФ показало кадры сопровождения британского эсминца с борта российского военного самолёта. А журналист BBC опубликовал видео с борта самого корабля.

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Комментарии (1)

Spora
Западная сволота уже открыто и никого не стесняясь харкает в сторону России. Не пора ли признать прозападную либерастню, что постоянно отмечается комментами, где только можно, экстремистами?
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