Столкновение двух машин переросло в пожар в Ломоносовском районе Ленобласти утром 25 июня. Грузовой фургон в результате сгорел полностью.
Как сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС России по Ленобласти, информация об аварии в деревне Копорье поступила в экстренные службы в 11:59. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовая «ГАЗель», и фургон в результате загорелся. На фото и видео с места ДТП видно, что машина выгорела полностью. У легковой повреждена передняя часть.
В результате ДТП и возгорания никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД. По информации группы «ЛОМОЛЕНОБЛ», водитель «Хёндэ» не пропустил ехавшую по главной дороге «ГАЗель».