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«ГАЗель» сгорела после встречи с Hyundai на перекрестке под Петербургом

ДТП с грузовой «ГАЗелью» закончилось пожаром в Ленобласти

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Столкновение двух машин переросло в пожар в Ломоносовском районе Ленобласти утром 25 июня. Грузовой фургон в результате сгорел полностью.

Как сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС России по Ленобласти, информация об аварии в деревне Копорье поступила в экстренные службы в 11:59. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовая «ГАЗель», и фургон в результате загорелся. На фото и видео с места ДТП видно, что машина выгорела полностью. У легковой повреждена передняя часть.

В результате ДТП и возгорания никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД. По информации группы «ЛОМОЛЕНОБЛ», водитель «Хёндэ» не пропустил ехавшую по главной дороге «ГАЗель».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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