Момент падения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти сняла женщина, которая с камерой в руках вела наблюдение за птицами неподалёку от места крушения. Об этом вечером 24 июня сообщает 47news.

«Вдруг краем глаза увидела что-то. Вертолёт летел неестественно, боком. Потом кабиной перевернулся вниз и ушёл в землю. Потом красная вспышка и ощутимый даже на большом расстоянии удар и вспышка», — рассказала изданию очевидица по имени Гульнара.