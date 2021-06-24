Момент падения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти сняла женщина, которая с камерой в руках вела наблюдение за птицами неподалёку от места крушения. Об этом вечером 24 июня сообщает 47news.
«Вдруг краем глаза увидела что-то. Вертолёт летел неестественно, боком. Потом кабиной перевернулся вниз и ушёл в землю. Потом красная вспышка и ощутимый даже на большом расстоянии удар и вспышка», — рассказала изданию очевидица по имени Гульнара.
47news.ru
По словам местных жителей, на месте уже около полусотни военных. Росгвардия разворачивает штаб. По уточнённым данным, воздушное судно упало примерно в 400–500 метрах от деревни Корпикюля. В ведомстве изданию также сообщили, что перед вылетом вертолёт прошёл проверку и был исправен.
47news также показывает последствия падения боевой машины. «У деревни перевернулся винтом вниз и рухнул. Вообще летают у нас часто и совсем низко — метров 300–400 максимум. Бывает, что летают каждый день. Странно, что в этот раз был один вертолёт, обычно летают парами», — рассказал изданию ещё один свидетель происшествия Вадим.
47news.ru