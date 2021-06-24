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Бёрдвотчер из Ленобласти наблюдала за аистом и случайно сняла падение вертолёта Ми-8

Очевидцы показали видео крушения вертолёта Ми-8 под Петербургом

Момент падения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти сняла женщина, которая с камерой в руках вела наблюдение за птицами неподалёку от места крушения. Об этом вечером 24 июня сообщает 47news.

«Вдруг краем глаза увидела что-то. Вертолёт летел неестественно, боком. Потом кабиной перевернулся вниз и ушёл в землю. Потом красная вспышка и ощутимый даже на большом расстоянии удар и вспышка», — рассказала изданию очевидица по имени Гульнара.

47news.ru

По словам местных жителей, на месте уже около полусотни военных. Росгвардия разворачивает штаб. По уточнённым данным, воздушное судно упало примерно в 400–500 метрах от деревни Корпикюля. В ведомстве изданию также сообщили, что перед вылетом вертолёт прошёл проверку и был исправен.

47news также показывает последствия падения боевой машины. «У деревни перевернулся винтом вниз и рухнул. Вообще летают у нас часто и совсем низко — метров 300–400 максимум. Бывает, что летают каждый день. Странно, что в этот раз был один вертолёт, обычно летают парами», — рассказал изданию ещё один свидетель происшествия Вадим.

47news.ru

Очевидцы рассказали о падении Ми-8 рядом с деревней Корпикюля около девяти вечера. Первое видео с места авиационного происшествия смотрите на «Фонтанке».В пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии изданию сообщили, что транспортный боевой вертолёт упал, выполняя учебно-тренировочный полёт. ЧП не отразилось на местных жителях, так как экипаж до последнего уводил воздушное судно от населённого пункта. В результате крушения погибли трое военнослужащих: 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полётов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

gencon
Трагедия. Но объективных выводов не будет, как и в случае ту-154, все засекретят, так как куда не копни - коррупция
AlBerkut
А это точно бёрдвотчер был? А в хеликоптервотчера не превратилась в процессе? 🤔
Antuan Rokanten
Молодые совсем ребята. Страшная трагедия.
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