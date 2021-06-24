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ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем

Федеральная служба безопасности России показала, как развивалась ситуация с британским эсминцем Defender, подошедшим близко к берегам Крыма.

На видео ФСБ от 24 июня слышно, как принимается решение о предупредительной стрельбе.

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Комментарии (2)

baddancer
Борис Джонсон заявил, что эсминец действовал законно, т.к. Великобритания не признает территориальные претензии РФ на Крым.

С таким же успехом можно не признавать гравитацию и попытаться пройтись по потолку.
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