Федеральная служба безопасности России показала, как развивалась ситуация с британским эсминцем Defender, подошедшим близко к берегам Крыма.
На видео ФСБ от 24 июня слышно, как принимается решение о предупредительной стрельбе.
Новость дополняется.
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем
Федеральная служба безопасности России показала, как развивалась ситуация с британским эсминцем Defender, подошедшим близко к берегам Крыма.
На видео ФСБ от 24 июня слышно, как принимается решение о предупредительной стрельбе.
Новость дополняется.
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