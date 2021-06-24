В России более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки, в Петербурге — более 1100. Летальная статистика тоже растет

Планка в 20 тысяч заболевших превышена впервые с января. Накануне было зафиксировано 17 594 случая. В Петербурге статистика также растет: 1143 заразившихся против 1092 вчера.



За последние сутки от коронавируса умерли 568 человек (548 накануне), из них 99 в Северной столице (93 вчера). Петербург опять обошел Москву по этому показателю — в столице скончались 92 человека. И это максимум с начала пандемии в обеих столицах.



На первом месте по количеству заболевших опять Москва, там продолжился рост — 8598 случаев за 24 часа. На втором месте Подмосковье (2308), Петербург на третьем.

