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В России более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки, в Петербурге — более 1100. Летальная статистика тоже растет

Количество новых случаев коронавируса в России за сутки превысило 20 тысяч

За последние сутки в России выявили 20 182 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 24 июня заявили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Планка в 20 тысяч заболевших превышена впервые с января. Накануне было зафиксировано 17 594 случая. В Петербурге статистика также растет: 1143 заразившихся против 1092 вчера.

За последние сутки от коронавируса умерли 568 человек (548 накануне), из них 99 в Северной столице (93 вчера). Петербург опять обошел Москву по этому показателю — в столице скончались 92 человека. И это максимум с начала пандемии в обеих столицах.

На первом месте по количеству заболевших опять Москва, там продолжился рост — 8598 случаев за 24 часа. На втором месте Подмосковье (2308), Петербург на третьем.

За весь период пандемии в России выявили 5 млн 388 тыс. 695 заболевших, умерли 131 463 человека.

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Комментарии (8)

nuga
Накануне рапортовали о резком росте вакцинации и вот результат.Привитые заражают своих близких,коллег,клиентов и сами болеют,так что на соседних койках в одном месте с непривитыми.Группа общественных организаций послала обращение к Путину и силовикам по поводу беспредела в стране.Что ответит и ответит ли вообще этот,президентом назвать его не получается,его функция непонятна,отстранился от всего .Как и силовики.Все легли под санитаров и Беглов тоже.Они уже идут за детьми и беременными.
Danik
Жара спадет и будет по лучше. А пока надо сидеть дома, если это возможно. И вечерком гулять!)
Ящик не смотреть. Как не включишь, то сплошная чернуха или пустая говорильня.
Фруктики холодные.
Norge
Какая разница - публикуемые цифры специально даются без привязки к группам заболеваний/категорий населения/территории/количеству вакцинированных по районам/медучреждениям. Сейчас в плане ужас-ужас и отлучение от омс-медицины без куар-кода, а избыточная смертность будет вешаться на корону по "очевидности" - это как гаишник без видеофиксации говорит судье, что вы ехали на красный по встречке непристегнутый, болтая по двум телефонам. Ваше слово против внутреннего убеждения судьи и инспектора, получающих зарплату из наполняемого вами бюджета.
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