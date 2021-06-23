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Самосвал догнал легковой автомобиль на Волхонском шоссе и присыпал детей стеклом

Грузовик врезался в машину с детьми у Южного кладбища в Петербурге

Грузовик столкнулся с автомобилем, в котором ехали дети, в Московском районе Петербурга днем 23 июня. Участники ищут записи с видеорегистратора.

Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», ДТП произошло около 12:45 на Волхонском шоссе, около въезда на Южное кладбище. Самосвал Scania врезался сзади в легковой автомобиль Citroen C4, который стоял на поворот. На вмятом багажнике седана даже частично отпечатался номер грузовика.

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В легковой машине на заднем сиденье находились дети — их «присыпало битым стеклом». «Навстречу ехали машины. Просьба огромная, у кого видеорегистратор снял момент аварии, сообщите, пожалуйста», — просит участник ДТП.

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