Грузовик столкнулся с автомобилем, в котором ехали дети, в Московском районе Петербурга днем 23 июня. Участники ищут записи с видеорегистратора.
Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», ДТП произошло около 12:45 на Волхонском шоссе, около въезда на Южное кладбище. Самосвал Scania врезался сзади в легковой автомобиль Citroen C4, который стоял на поворот. На вмятом багажнике седана даже частично отпечатался номер грузовика.
В легковой машине на заднем сиденье находились дети — их «присыпало битым стеклом». «Навстречу ехали машины. Просьба огромная, у кого видеорегистратор снял момент аварии, сообщите, пожалуйста», — просит участник ДТП.