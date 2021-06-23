Утренний максимум составил 4 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно, сообщил «Яндекс». После 11 часов показатель опустился до «зелёных» 3 баллов, а к 11:20 вернулся к «четвёрке».

В центре Петербурга такого коллапса, как вчера из-за закрытия Троицкого моста, не наблюдалось. Хотя первым в списке наиболее загруженных магистралей оказался Невский проспект к Дворцовой площади, 6 баллов (следом идут Витебский проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны, тоже по 6 баллов). Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Литейном и Загородном к Литейному мосту (5 баллов, что на 2 балла выше обычного), а также Лиговский проспект из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного). Нашлась одна магистраль с нехарактерно свободным движением — Гражданский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).



Напомним, в последние дни в Петербурге загруженность дорог колеблется от необычно свободной (такое было по утрам на прошлой неделе) до аномально загруженной в субботу днём. Вчера, 22 июня, в центре случился коллапс из-за закрытия Троицкого моста, в ближайшие дни ограничений там будет больше. В восточной части Петербурга и на подъездах к нему пробки собираются из-за дорожных ремонтов, чиновники Петербурга и Ленобласти решают, как облегчить эту ситуацию.

