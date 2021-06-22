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Троицкий мост закрыт. На Петроградской и Выборгской сторонах коллапс, люди разворачиваются

В центре Петербурга крупные пробки из-за закрытия моста через Неву

На дорогах Петербурга с утра 22 июня плотно. К 8:20 загруженность достигла 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла выше, чем обычно по вторникам в это время.

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Особенно тяжело в центре города, и причина проста — закрыт Троицкий мост. Часть транспортного потока уходит на Литейный мост, и из-за этого перегружены подъезды к нему с Выборгской стороны. Другая часть идёт на Кронверкскую набережную и Дворцовый мост, они тоже «бордовые».

Читательница «Фонтанки» Мария пыталась проехать с Петроградской стороны в центр, но в итоге вернулась обратно. «Обратила внимание на очень медленное движение на Каменноостровском проспекте, в 8 утра такого обычно не бывает. Машины двигались еле-еле ещё от Большой Монетной улицы, — рассказывает Мария. — На перекрёстке Каменноостровского и Куйбышева многие (в том числе я) не поняли, что мост закрыт, и проехали дальше — пришлось разворачиваться перед мостом. Попыталась поехать на Кронверкскую набережную, но она также стоит и еле-еле продвигается вперед, так как весь поток тех, кто хотел на мост, по сути, уходит туда».

«Фонтанка» со ссылкой на комитет по транспорту предупреждала о закрытии моста с 00:30 22 июня до 23:00 26 июня, но только в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту. В ближайшие дни в Петербурге введут ещё более серьёзные ограничения движения.

Загруженность городских дорог в последние дни колеблется от необычно свободной (по утрам на прошлой неделе) до аномально высокой в субботу днём. Вчера, в понедельник, 21 июня, утром и днём было по 5 баллов, а вечером — 8, что довольно много для летних дней.

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Комментарии (6)

hoboot
фотографии идиотов которые это безобразие устроили в городе есть? опубликуйте с ФИО и должности,пусть город увидет этих людей. у любой проблемы есть ФИО.
Wert
Почта, телеграф?
Laplace
Какой смысл в празднике, если неудобства начинаются почти за месяц до него...
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