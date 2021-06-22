Особенно тяжело в центре города, и причина проста — закрыт Троицкий мост. Часть транспортного потока уходит на Литейный мост, и из-за этого перегружены подъезды к нему с Выборгской стороны. Другая часть идёт на Кронверкскую набережную и Дворцовый мост, они тоже «бордовые».



Читательница «Фонтанки» Мария пыталась проехать с Петроградской стороны в центр, но в итоге вернулась обратно. «Обратила внимание на очень медленное движение на Каменноостровском проспекте, в 8 утра такого обычно не бывает. Машины двигались еле-еле ещё от Большой Монетной улицы, — рассказывает Мария. — На перекрёстке Каменноостровского и Куйбышева многие (в том числе я) не поняли, что мост закрыт, и проехали дальше — пришлось разворачиваться перед мостом. Попыталась поехать на Кронверкскую набережную, но она также стоит и еле-еле продвигается вперед, так как весь поток тех, кто хотел на мост, по сути, уходит туда».

