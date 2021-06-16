К началу второго «Яндекс» зафиксировал 5 баллов, что на 1 выше, чем обычно в это время суток. Утром максимум составил 4 балла, и то недолго: уже в 9 часов карта сервиса «позеленела» до 3 баллов.
Сейчас на карте «Яндекса» самым проблемным участком выглядит Каменноостровский проспект и подъезды к нему с Выборгской стороны. Узкое место — пересечение Каменноостровского и Большого проспекта П. С. Сегодня в течение всего дня, напомним, закрыт въезд на Крестовский остров, действуют и другие серьёзные ограничения.
На КАД заметных пробок не наблюдается. Есть только затор на внешнем кольце на подъезде к Мурино. Сообщений о ДТП в соцсетях мало.