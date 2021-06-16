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Пробки в Петербурге перепутали время — проснулись только к обеду

Загруженность дорог Петербурга достигла 5 баллов

Картина загруженности дорог Петербурга 16 июня нестандартная. Самые большие пробки образовались перед обедом, хотя обычно в это время дороги на пару баллов свободнее, чем в утренние часы пик.

К началу второго «Яндекс» зафиксировал 5 баллов, что на 1 выше, чем обычно в это время суток. Утром максимум составил 4 балла, и то недолго: уже в 9 часов карта сервиса «позеленела» до 3 баллов.

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Сейчас на карте «Яндекса» самым проблемным участком выглядит Каменноостровский проспект и подъезды к нему с Выборгской стороны. Узкое место — пересечение Каменноостровского и Большого проспекта П. С. Сегодня в течение всего дня, напомним, закрыт въезд на Крестовский остров, действуют и другие серьёзные ограничения.

На КАД заметных пробок не наблюдается. Есть только затор на внешнем кольце на подъезде к Мурино. Сообщений о ДТП в соцсетях мало.

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Комментарии (4)

Buka
весь Невский стоит из-за этого футбола
zelf
Дык кривоногие сегодня шарик катать будут.
260569221
Что за бред??
Самое проблемное место - это Энгельса, при съезде с кольца. Какой умолишенный придумал из 3-х полос в одну сделать там??? А??? Ремонт затеяли эстонцы?? Ну почему все через одно место???
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