В 9:06 «Яндекс» зафиксировал «необычно сложную пробку» на внутренней стороне КАД от В2 до Северного портала тоннеля. «В пробке длиной 4,3 км можно потерять 38 минут, что на 35 минут больше обычного», — отмечается в сообщении.

Поток медленно движется, сообщает корреспондент «Фонтанки», попавший в пробку. В тоннеле движение перекрывают две уборочные машины. За ними стоит развёрнутый через две полосы автомобиль с повреждённым колесом (предположительно «Митсубиши») и машина ГИБДД.



В целом загруженность дорог Петербурга небольшая. В 9 часов утра она составила всего 3 балла по шкале «Яндекса», это «зелёный» уровень. Обычно в это время летом бывает 4–5 баллов, а в остальное время — 6 баллов.

