Пробки в восточной части Петербурга и на подъездах к нему наблюдались до самой ночи. Машины стоят не только на шоссе, но и во дворах — по которым объезжают заторы.
На массовые нарушения ПДД из-за ремонта Рябовского шоссе жалуются жители Красногвардейского района. «Самые «умные» срезают через двор ЖК «Жерновка» и едут под знак «кирпич» по одностороннему движению на Мельничном переулке. Неоднократные звонки жителей в ГИБДД результата не дают, на вызовы никто не приезжает. Водители носятся по дворам, где гуляют дети. И сами же создают пробку ещё больше, пытаясь влезть в поток на Рябовском шоссе, чем увеличивают время нахождения в пробке водителей, которые не нарушают и пропускают их. И это продолжается уже несколько дней», — рассказывают горожане 23 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
«Яндекс» ночью также сообщал об аномальных пробках:
- 00:15 — Мурманское шоссе от КАД до эстакады над железной дорогой. В пробке длиной 5,3 км можно потерять 47 минут, что на 33 минуты больше обычного.
- 01:06 — Колтушское шоссе и Старая улица от Центральной улицы до перекрёстка с Воейковским шоссе. Длина пробки — 4,6 км.
По данным «Яндекс.Карт» на 7:55, на Мурманском шоссе («Кола») затор составляет уже 4,2 километра. Примерно такая же пробка стоит на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом.