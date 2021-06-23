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Пробки к востоку от Петербурга стояли даже ночью. Горожане показывают, что творится у них во дворах

Из-за дорожных работ на востоке Петербурга наблюдается транспортный коллапс

Пробки в восточной части Петербурга и на подъездах к нему наблюдались до самой ночи. Машины стоят не только на шоссе, но и во дворах — по которым объезжают заторы.

На массовые нарушения ПДД из-за ремонта Рябовского шоссе жалуются жители Красногвардейского района. «Самые «умные» срезают через двор ЖК «Жерновка» и едут под знак «кирпич» по одностороннему движению на Мельничном переулке. Неоднократные звонки жителей в ГИБДД результата не дают, на вызовы никто не приезжает. Водители носятся по дворам, где гуляют дети. И сами же создают пробку ещё больше, пытаясь влезть в поток на Рябовском шоссе, чем увеличивают время нахождения в пробке водителей, которые не нарушают и пропускают их. И это продолжается уже несколько дней», — рассказывают горожане 23 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

«Яндекс» ночью также сообщал об аномальных пробках:

  • 00:15 — Мурманское шоссе от КАД до эстакады над железной дорогой. В пробке длиной 5,3 км можно потерять 47 минут, что на 33 минуты больше обычного.
  • 01:06 — Колтушское шоссе и Старая улица от Центральной улицы до перекрёстка с Воейковским шоссе. Длина пробки — 4,6 км.

По данным «Яндекс.Карт» на 7:55, на Мурманском шоссе («Кола») затор составляет уже 4,2 километра. Примерно такая же пробка стоит на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом.

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Одновременный ремонт Рябовского, Колтушского и Мурманского шоссе в июне спровоцировал транспортный коллапс на востоке Петербурга и в пригородных поселениях Всеволожского района.

Администрация Ленобласти заявила, что Петербург и федеральные дорожники в этом году не уведомили область об одновременном начале работ, и что она планирует обратиться к ним с просьбой скорректировать сроки ремонта. ГАТИ Петербурга в ответ сообщила, что работы на Рябовском шоссе согласованы с соседним регионом. В дорожном комитете Ленобласти ответили, что можно скорректировать график. Вечером 22 июня КРТИ сообщил, что работает над корректировкой организации, и на Рябовском шоссе основные ограничения будут сняты 25 июня.

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