Пробки в восточной части Петербурга и на подъездах к нему наблюдались до самой ночи. Машины стоят не только на шоссе, но и во дворах — по которым объезжают заторы.



На массовые нарушения ПДД из-за ремонта Рябовского шоссе жалуются жители Красногвардейского района. «Самые «умные» срезают через двор ЖК «Жерновка» и едут под знак «кирпич» по одностороннему движению на Мельничном переулке. Неоднократные звонки жителей в ГИБДД результата не дают, на вызовы никто не приезжает. Водители носятся по дворам, где гуляют дети. И сами же создают пробку ещё больше, пытаясь влезть в поток на Рябовском шоссе, чем увеличивают время нахождения в пробке водителей, которые не нарушают и пропускают их. И это продолжается уже несколько дней», — рассказывают горожане 23 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

