FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+33°C/Завтра: +33
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

«Помним» из свечей, голуби в небе и венки на воде. В Петербурге прошел день памяти и скорби

Первые мероприятия в рамках Дня памяти и скорби начались в ночь на 22 июня. На разведенном Троицком мосту появилась лазерная проекция свечи. Так Северная столица поучаствовала в традиционной всероссийской акции «Свеча памяти».

Фото: пресс-служба Единой России
ПоделитьсяПоделиться

Ночью прошла и акция «Огненные картины войны». Активисты на Марсовом поле составили из 30 тысяч свечей медаль «За оборону Ленинграда» и слово «Помним».

ПоделитьсяПоделиться

Память погибших жителей и защитников города почтили сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище. Губернатор Александр Беглов принял участие в возложении цветов и венков к монументу «Мать-Родина». Традиционно в этот день минутой молчания почтили память защитников и жителей Ленинграда. Проход роты почетного караула завершил церемонию.

ПоделитьсяПоделиться

Военнослужащие Западного военного округа также приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби о 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Цветы — к мемориальным комплексам и памятникам, венки — в Финский залив в память о моряках-балтийцах, которые лишились жизней в годы войны. А в 4 часа утра прозвучал сигнал воздушной тревоги на базовом тральщике «Павел Хенов».

Пресс-служба Западного военного округа

Мероприятия прошли также в районах города. В Приморском из свечей составили птицу — символ мира, а настоящих голубей запустили в небо. Во Фрунзенском районе цветы возложили к памятнику добровольцам 3-й Фрунзенской дивизии.

Приметой времени стали события онлайн. Музей Победы разместил на сайте онлайн-программу ко Дню памяти и скорби.

ПоделитьсяПоделиться

В 80-ю годовщину начала войны немецкая газета Die Zeit опубликовала статью российского президента Владимира Путина. В ней он призвал Европу «к восстановлению всестороннего партнерства» указал на контрпродуктивность ситуации, сотканной из «предыдущих недоразумений, обид, конфликтов и ошибок».

Фото: пресс-служба Единой России
© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний