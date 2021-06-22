Ночью прошла и акция «Огненные картины войны». Активисты на Марсовом поле составили из 30 тысяч свечей медаль «За оборону Ленинграда» и слово «Помним».

Память погибших жителей и защитников города почтили сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище. Губернатор Александр Беглов принял участие в возложении цветов и венков к монументу «Мать-Родина». Традиционно в этот день минутой молчания почтили память защитников и жителей Ленинграда. Проход роты почетного караула завершил церемонию.

Военнослужащие Западного военного округа также приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби о 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Цветы — к мемориальным комплексам и памятникам, венки — в Финский залив в память о моряках-балтийцах, которые лишились жизней в годы войны. А в 4 часа утра прозвучал сигнал воздушной тревоги на базовом тральщике «Павел Хенов».

Мероприятия прошли также в районах города. В Приморском из свечей составили птицу — символ мира, а настоящих голубей запустили в небо. Во Фрунзенском районе цветы возложили к памятнику добровольцам 3-й Фрунзенской дивизии.

Приметой времени стали события онлайн. Музей Победы разместил на сайте онлайн-программу ко Дню памяти и скорби.