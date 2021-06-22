Музей исламской культуры отказался въезжать в особняк Брюллова на Васильевском острове

Музей исламской культуры не пропишется на Кадетской линии в Санкт-Петербурге. Ранее предполагалось, что он въедет в особняк Брюллова.



В комитете имущественных отношений «Фонтанке» 22 июня официально подтвердили, что музей отказался от переезда в историческое здание на Васильевском острове.



Наше издание подробно рассказывало о коллизии вокруг особняка, возведенного в 1780-х годах и перестроенного в 1845-м. В 2020 году стало известно, что КИО собирается передать здание музею-институту исламской культуры — эту идею поддержал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музей должен был появиться на базе фонда научных и культурных проектов «Аль-Макам». Частное учреждение культуры «Научно-исследовательский институт исламской культуры» зарегистрировали тогда же. Его директор Ефим Резван рассказывал «Фонтанке» о планах — в частности, выставлять вещи, принадлежавшие музею «Старый Петербург» и Кунсткамере.

