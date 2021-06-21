FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +32
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

В кино ради моря: «Лука» от Pixar в выходные возглавил прокат

Мультфильм студии Pixar «Лука» о морских обитателях, которые превращаются в людей, когда выходят на сушу, возглавил российский прокат в минувшие выходные. По данным Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов, с 17 по 20 июня картина собрала больше 124 миллионов рублей. Режиссёром «Луки» выступил Энрико Казароза, до этого писавший сценарии к анимационной классике — «Ледниковому периоду», «Тачкам», «Рататую» и «Вверх».

На втором месте по популярности в уик-энд оказался «Телохранитель жены киллера». В продолжении фильма 2017 года — «Телохранитель киллера» — снялись Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек. За несколько дней боевик заработал около 92 миллионов рублей.

В «топ-3» держится и «Круэлла» от Disney и Крейга Гиллеспи. История становления главной злодейки из классических «101 далматинца», по мнению обозревателя «Фонтанки», почти подарила легендарной студии новую жизнь. Главные роли в картине, для которой это уже третья неделя в отечественном прокате, исполнили две Эммы — Стоун и Томпсон. Результат «Круэллы» — чуть больше 66 миллионов рублей.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний