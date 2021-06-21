В кино ради моря: «Лука» от Pixar в выходные возглавил прокат

Мультфильм студии Pixar «Лука» о морских обитателях, которые превращаются в людей, когда выходят на сушу, возглавил российский прокат в минувшие выходные. По данным Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов, с 17 по 20 июня картина собрала больше 124 миллионов рублей. Режиссёром «Луки» выступил Энрико Казароза, до этого писавший сценарии к анимационной классике — «Ледниковому периоду», «Тачкам», «Рататую» и «Вверх».



На втором месте по популярности в уик-энд оказался «Телохранитель жены киллера». В продолжении фильма 2017 года — «Телохранитель киллера» — снялись Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек. За несколько дней боевик заработал около 92 миллионов рублей.

