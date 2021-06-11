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Райан Рейнольдс и Сэмюэл Джексон снова станут телохранителем и киллером

С 17 июня в кино начнут показывать «Телохранителя жены киллера», сиквел весьма успешной криминальной комедии «Телохранитель киллера».

Фото: официальная группа на Facebook
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В первой части Райан Рейнольдс играл опытного бодигарда, которому предстояло доставить в суд в целости и сохранности важного свидетеля, наемного убийцу, — эта роль досталась Самюэлу Л. Джексону, тарантиновскому премьеру. На сей раз героям снова придется поработать вместе — только теперь уже оба они будут охранять нового клиента. По совместительству — жену одного из них, которую играет Сальма Хайек.

Режиссером ленты выступил тот же Патрик Хьюз, который работал над предыдущей картиной.

18+

Иван Чувиляев

Фото: официальная группа на Facebook

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