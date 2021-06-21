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Россиянина задержали в Германии по подозрению в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ: Гражданина России подозревают в работе на спецслужбы РФ

Генпрокуратура ФРГ подозревает сотрудника научно-технической кафедры в одном из университетов страны в передаче секретной информации в Россию.

«Он как минимум трижды встречался с сотрудником российской внешней разведки. По крайней мере, на двух из этих встреч он передавал информацию из университета. Взамен обвиняемый получал деньги», — говорится 21 июня в сообщении ведомства.

По версии следствия, свою разведывательную деятельность россиянин Ильнур Н. проводил с октября прошлого года по июнь 2021-го. Федеральный суд согласовал арест подозреваемого. В его доме провели обыск.

В июне россиянина по подозрению в шпионаже задержали в Прибалтике. В этом году предполагаемых шпионов выявили в ФРГ, Болгарии, Италии, Японии и Польше.

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