Россиянина задержали в Германии по подозрению в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ подозревает сотрудника научно-технической кафедры в одном из университетов страны в передаче секретной информации в Россию.



«Он как минимум трижды встречался с сотрудником российской внешней разведки. По крайней мере, на двух из этих встреч он передавал информацию из университета. Взамен обвиняемый получал деньги», — говорится 21 июня в сообщении ведомства.



По версии следствия, свою разведывательную деятельность россиянин Ильнур Н. проводил с октября прошлого года по июнь 2021-го. Федеральный суд согласовал арест подозреваемого. В его доме провели обыск.

