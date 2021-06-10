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В Польше задержан бывший журналист, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ задержан в Варшаве

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши, против которого выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте генеральной прокуратуры страны в четверг, 10 июня.

«В Варшаве 31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор выдвинул в его отношении обвинение в шпионаже в пользу Российской Федерации. Суд принял во внимание ходатайство прокурора и поместил подозреваемого в предварительное заключение сроком на три месяца», — уточняется в сообщении.

По данным следствия, мужчина по заказу сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте. При обысках дома у подозреваемого были найдены деньги в сумме более 300 тысяч злотых (около 81 тысячи долларов) и много носителей информации.

Как отмечает официальное агентство РАР, задержанный Януш Н. — бывший журналист крупного издания Wprost. В случае если его вина в шпионаже будет доказана, ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

265906408
Польских шляхов история ничему не учит.
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..... это всё фигня, есть новости и поинтереснее ...
--- Украина зря волнуется, паниковать нужно Польше, сокращение транзита в 8 раз не шутка. (с)
.... и это в дополнение к тому, что Дания резко озаботилась судьбой мышей и планы Польши по газопроводу повисли в воздухе.
---- Конкурент «Северного потока — 2» встал в Дании на 7−8 месяцев (с)
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