В Польше задержан бывший журналист, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши, против которого выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте генеральной прокуратуры страны в четверг, 10 июня.
«В Варшаве 31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор выдвинул в его отношении обвинение в шпионаже в пользу Российской Федерации. Суд принял во внимание ходатайство прокурора и поместил подозреваемого в предварительное заключение сроком на три месяца», — уточняется в сообщении.
По данным следствия, мужчина по заказу сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте. При обысках дома у подозреваемого были найдены деньги в сумме более 300 тысяч злотых (около 81 тысячи долларов) и много носителей информации.
Как отмечает официальное агентство РАР, задержанный Януш Н. — бывший журналист крупного издания Wprost. В случае если его вина в шпионаже будет доказана, ему может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.