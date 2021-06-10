В Польше задержан бывший журналист, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши, против которого выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте генеральной прокуратуры страны в четверг, 10 июня.



«В Варшаве 31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор выдвинул в его отношении обвинение в шпионаже в пользу Российской Федерации. Суд принял во внимание ходатайство прокурора и поместил подозреваемого в предварительное заключение сроком на три месяца», — уточняется в сообщении.

