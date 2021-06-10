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Японца подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении 30 лет

Японская полиция заподозрила соотечественника в передаче документов торгпредству России.

«Полиция утверждает, что задержанный японец на протяжении 30 лет передавал документацию представителям российских ведомств в Японии и якобы получил за это порядка 10 миллионов иен (91 тысяча долларов)», — сообщает 10 июня ТАСС.

Подозреваемым оказался бывший глава исследовательской компании 70-летний Кадзуо Миясака. По версии следствия, он мог получить доступ к базам данных, а затем передать сотруднику торгпредства РФ сведения о военных технологиях страны. Он якобы имел доступ к технической литературе о беспилотниках и военной разведке. Следователи подозревают, что он сделал копии 8 экземпляров секретной литературы.

В префектуре Канагава был создан специальный штаб для рассмотрения дела Миясака.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
да, чекистская Власть очередной раз опозорилась! ни один Думающий человек не поверит в сказку о японском Шпионе! лично Я уверен, что это идет сознательное Нагнетание обстановки, как в 37 году! именно тогда были Многочисленные японские "шпионы"!
hal9000
Теперь у него два выхода..либо харакири...либо бежать к русским и устраиваться на конвеер Тойота мотор мануфакчуринг рус Шушары..колеса там прикручивать или стартер
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