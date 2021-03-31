Офицер ВМС Италии к «дольче вита» шёл. В Риме задержали двух военных за шпионаж в пользу России

Капитан ВМС Италии и российский офицер были схвачены карабинерами после передачи документов в Риме.

«Были пойманы старший офицер ВМС Италии и российский военный, дислоцированный в Италии. Капитана фрегата схватили во время встречи с дежурным офицером в посольстве в Риме. Итальянского гражданина обвиняют в том, что он передавал документы в обмен на деньги», — сообщает 31 марта издание La Repubblica со ссылкой на карабинеров.

Итальянские силовики уточнили, что операции предшествовало «длительное расследование». Имена и должности задержанных офицеров пока не называются. Следователи считают, что капитан ВМС Италии согласился передавать РФ секретные сведения из-за «серьезных семейных проблем» и «причин экономического характера».