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Офицер ВМС Италии к «дольче вита» шёл. В Риме задержали двух военных за шпионаж в пользу России

Итальянская полиция задержала офицера РФ по подозрению в шпионаже

Капитан ВМС Италии и российский офицер были схвачены карабинерами после передачи документов в Риме.

«Были пойманы старший офицер ВМС Италии и российский военный, дислоцированный в Италии. Капитана фрегата схватили во время встречи с дежурным офицером в посольстве в Риме. Итальянского гражданина обвиняют в том, что он передавал документы в обмен на деньги», — сообщает 31 марта издание La Repubblica со ссылкой на карабинеров.

Итальянские силовики уточнили, что операции предшествовало «длительное расследование». Имена и должности задержанных офицеров пока не называются. Следователи считают, что капитан ВМС Италии согласился передавать РФ секретные сведения из-за «серьезных семейных проблем» и «причин экономического характера».

«В новейшей истории нет прецедентов подобного рода», — подчеркнули итальянские журналисты.

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Комментарии (7)

АСмуров
>«В новейшей истории нет прецедентов подобного рода»

Ну, ну! А в книжках про заводчика и финансиста Путилова финансировавшего итальянский фашизм...
263836471
А что теперь не так с самыми специальными службами в России? Почему столько проколов?
Danik
"Капитана фрегата схватили во время встречи с дежурным офицером в посольстве в Риме." Карабинеры на территории посольства? Как они туда попали?
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