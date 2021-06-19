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Писатель Слава Сэ скончался в больнице, куда попал с тяжелейшей формой коронавируса

Умер писатель и блогер Вячеслав Солдатенко

Писатель и блогер Вячеслав Солдатенко, писавший под псевдонимом Слава Сэ, скончался на 53-м году жизни от осложнений коронавируса. Об этом 19 июня сообщается в его официальной группе в «ВКонтакте».

Девять дней назад администраторы паблика рассказали, что Солдатенко находится в реанимации.

«Наш любимый автор Слава Сэ в данный момент находится в реанимации с тяжелейшей формой ковида. В связи с этим понятно, что практически со стопроцентной вероятностью все ближайшие выступления состояться не смогут», — говорилось в сообщении.

Слава Сэ стал известен благодаря своему блогу, куда писал заметки и короткие юмористические рассказы, работая сантехником. Его первый выпущенный сборник «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» получил огромную популярность. В 2010 году получил читательскую премию интернет-сервиса «Имхонет» в номинации «Любимые журналисты».

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Комментарии (10)

VF812
Очень жалко, нравились его легкость и юмор.
azul
Очень жаль:(
Yerffej Ennyl
А местные знатоки говорят, что вирус - фигня, обычная простуда.
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