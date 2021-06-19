Писатель Слава Сэ скончался в больнице, куда попал с тяжелейшей формой коронавируса

Писатель и блогер Вячеслав Солдатенко, писавший под псевдонимом Слава Сэ, скончался на 53-м году жизни от осложнений коронавируса. Об этом 19 июня сообщается в его официальной группе в «ВКонтакте».
Девять дней назад администраторы паблика рассказали, что Солдатенко находится в реанимации.
«Наш любимый автор Слава Сэ в данный момент находится в реанимации с тяжелейшей формой ковида. В связи с этим понятно, что практически со стопроцентной вероятностью все ближайшие выступления состояться не смогут», — говорилось в сообщении.
Слава Сэ стал известен благодаря своему блогу, куда писал заметки и короткие юмористические рассказы, работая сантехником. Его первый выпущенный сборник «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» получил огромную популярность. В 2010 году получил читательскую премию интернет-сервиса «Имхонет» в номинации «Любимые журналисты».