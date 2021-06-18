За депутата дали личные поручительства более 10 его коллег, политиков и общественных деятелей, в том числе спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров . Сам депутат заявил, что считает достаточной мерой пресечения подписку о невыезде, его адвокат также предложил отпустить Резника под залог в 500 тысяч рублей.

«Меня задержали на следующий день после назначения выборов, в которых я заявлял, что приму участие. Я не планирую никуда уезжать. Я планирую делать то, что делал, и говорить то, что говорил. И преследуют меня именно за взгляды», — заявил оппозиционер. Он также заметил, что следственную группу возглавляет Владимир Колганов — он же вёл дело об оскорблении и применении насилия к представителю власти в отношении Резника в 2008 году.

В ходатайстве об избрании меры пресечения следователь заметил, что Резник проявил особый цинизм, «игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации». На то, что хоть преступление и небольшой тяжести, но именно представителя законодательной власти могут осудить по наркотической статье на реальный срок, обратила внимание и прокурор.



Также, по версии представителя СК РФ, депутат может скрыться и оказать давление на следствие. На вопрос адвоката, каким образом, тот сослался на тайну следствия.



В суде также выступила мама политика Галина Малиновская. В ответ на вопрос, как она отнесётся к избранию меры пресечения в виде домашнего ареста, Малиновская сообщила суду, что наконец-то будет ему готовить и следить за лечением (у Резника проблемы с сердцем).

