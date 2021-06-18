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Суд отправил петербургского депутата Резника под домашний арест

Октябрьский районный суд Петербурга отправил депутата Законодательного собрания города Максима Резника под домашний арест до 16 августа 2021 года. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», такое постановление 18 июня вынесла судья Юлия Максименко.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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За депутата дали личные поручительства более 10 его коллег, политиков и общественных деятелей, в том числе спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Сам депутат заявил, что считает достаточной мерой пресечения подписку о невыезде, его адвокат также предложил отпустить Резника под залог в 500 тысяч рублей.

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«Меня задержали на следующий день после назначения выборов, в которых я заявлял, что приму участие. Я не планирую никуда уезжать. Я планирую делать то, что делал, и говорить то, что говорил. И преследуют меня именно за взгляды», — заявил оппозиционер. Он также заметил, что следственную группу возглавляет Владимир Колганов — он же вёл дело об оскорблении и применении насилия к представителю власти в отношении Резника в 2008 году.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В ходатайстве об избрании меры пресечения следователь заметил, что Резник проявил особый цинизм, «игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации». На то, что хоть преступление и небольшой тяжести, но именно представителя законодательной власти могут осудить по наркотической статье на реальный срок, обратила внимание и прокурор.

Также, по версии представителя СК РФ, депутат может скрыться и оказать давление на следствие. На вопрос адвоката, каким образом, тот сослался на тайну следствия.

В суде также выступила мама политика Галина Малиновская. В ответ на вопрос, как она отнесётся к избранию меры пресечения в виде домашнего ареста, Малиновская сообщила суду, что наконец-то будет ему готовить и следить за лечением (у Резника проблемы с сердцем).

Суд согласился с доводами прокурора и следователя и отправил депутата под домашний арест до 17 августа. Парламентарию запрещено общаться без разрешения следователя со всеми лицами, кроме своих защитников и близких родственников, проживающих совместно с ним, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, за исключением переговоров со своими защитниками, близкими родственниками, проживающими совместно с ним, с лицом, ведущим предварительное следствие по уголовному делу, и с контролирующим органом.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Напомним, накануне депутата задержали в загородном доме в Ленинградской области. В квартире, где на карантине находится его супруга, и в квартире матери провели обыски. По итогам изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки. Самому Резнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. По данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма, высушенное при температуре +110 °С, 9 марта проследовал к своему родственнику Ивану Дорофееву на набережную канала Грибоедова, д. 144, пом. 4-Н, где продолжил незаконно хранить при себе наркотическое средство до прибытия сотрудников полиции для обыска. Сторонники Резника считают дело политическим. Защитник Дорофеева заявлял, что на его подзащитного оказывают давление.

Подробнее о деле депутата Резника читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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