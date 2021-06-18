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Спикер петербургского парламента Макаров предоставил суду личное поручительство за депутата Резника

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров дал личное поручительство за депутата Максима Резника. Председатель ЗакСа гарантирует, что Резник будет являться в назначенное время на заседания суда или к следователю и не будет препятствовать производству по уголовному делу.

Как сообщает 18 июня корреспондент «Фонтанки», список поручителей был оглашён в ходе заседания Октябрьского районного суда по избранию меры пресечения парламентарию в рамках уголовного дела о наркотиках.

Личное поручительство также дали режиссёр Александр Сокуров, журналист Лев Лурье, депутаты Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Александр Рассудов, Борис Вишневский, политики Марина Шишкина, Илья Яшин и другие.

В ходе судебного разбирательства Резник заявил, что считает достаточной меру в виде подписке о невыезде. «Единственный мотив следствия отправить меня под арест — мое участие в избирательной кампании. Считаю, что мера пресечения поставит крест на моей общественно-политической деятельности», — добавил он.

Депутату предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ, часть 1. Следствие просит отправить Резника под домашний арест до 17 августа с запретом покидать квартиру, за исключением экстренной медицинской помощи, общаться без разрешения следователя со всеми лицами, кроме своих защитников и близких родственников, проживающих совместно с ним, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, за исключением переговоров со своими защитниками, близкими родственниками, проживающими совместно с ним, с лицом, ведущим предварительное следствие по уголовному делу, и с контролирующим органом.

Подробнее о деле депутата Резника читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Silver867
Серафимыч боится, что Резник на него показания может дать?
any_deen
Как же они бояться то сильно. Один единственный в зак.собрании кто мог сказать оппозиционное мнение. И даже 1 человека они не могут вынести. Слишком тяжело выносить свою неправоту
Franklin_Delano_Roosevelt
Голунова тоже хотели по 228 пустить, но не прокатило. Не удивлюсь, если опять та же петрушка с подкидыванием от лиц в погонах... Сколько таких репортажей за 20 последних лет в СМИ было - жесть...
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