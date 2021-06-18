Спикер петербургского парламента Макаров предоставил суду личное поручительство за депутата Резника

Как сообщает 18 июня корреспондент «Фонтанки», список поручителей был оглашён в ходе заседания Октябрьского районного суда по избранию меры пресечения парламентарию в рамках уголовного дела о наркотиках.



Личное поручительство также дали режиссёр Александр Сокуров, журналист Лев Лурье, депутаты Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Александр Рассудов, Борис Вишневский, политики Марина Шишкина, Илья Яшин и другие.



В ходе судебного разбирательства Резник заявил, что считает достаточной меру в виде подписке о невыезде. «Единственный мотив следствия отправить меня под арест — мое участие в избирательной кампании. Считаю, что мера пресечения поставит крест на моей общественно-политической деятельности», — добавил он.

