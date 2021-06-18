«Проявил особый цинизм». СК просит запретить Резнику выходить из дома, получать почту и пользоваться Интернетом

По версии следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма, высушенное при температуре +110 °С, 9 марта проследовал на набережную канала Грибоедова, д. 144, пом. 4-Н, где продолжил незаконно хранить при себе наркотическое средство до прибытия сотрудников полиции для обыска.
«Резник проявил особый цинизм, выразившийся в совершении действий, которые он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен был совершать, игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации», — цитирует следствие пресс-служба судов.
Депутату предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ, часть 1. Следствие просит отправить Резника под домашний арест до 17 августа с запретом покидать квартиру, за исключением экстренной медицинской помощи, общаться без разрешения следователя со всеми лицами, кроме своих защитников и близких родственников, проживающих совместно с ним, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, за исключением переговоров со своими защитниками, близкими родственниками, проживающими совместно с ним, с лицом, ведущим предварительное следствие по уголовному делу, и с контролирующим органом.
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