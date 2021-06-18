«Проявил особый цинизм». СК просит запретить Резнику выходить из дома, получать почту и пользоваться Интернетом

По версии следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма, высушенное при температуре +110 °С, 9 марта проследовал на набережную канала Грибоедова, д. 144, пом. 4-Н, где продолжил незаконно хранить при себе наркотическое средство до прибытия сотрудников полиции для обыска.



«Резник проявил особый цинизм, выразившийся в совершении действий, которые он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен был совершать, игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации», — цитирует следствие пресс-служба судов.

