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Пока не закрыли. Фан-зона в Петербурге обратилась к болельщикам

Футбольная деревня фестиваля UEFA EURO 2020 в Петербурге рискует закрыться

В Instagram-аккаунте фан-зоны на Конюшенной появилось обращение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России.

«Дальнейшая работа мероприятия в наших с Вами руках. <...> Давайте оставим возможность приобщиться к этому знаменательному событию всем желающим», — сообщается 18 июня в заявлении футбольной деревни фестиваля UEFA EURO 2020. Организаторы отметили, что из-за роста заболеваемости в российских регионах стали вводить запреты на массовые мероприятия «вплоть до их полного запрета».

Так, фан-зоны Евро-2020 сегодня, 18 июня, закрыли в Москве. В обращении подчеркивается, что на Конюшенной для болельщиков действует масочный режим, который необходимо соблюдать. Футбольная деревня открылась в день старта турнира, 11 июня. Власти установили лимит в 5 тысяч посетителей. В дни игр сборной России предельные показатели были достигнуты. Смольный запретил продавать еду в фан-зонах.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Прививайтесь братья"©
Franklin_Delano_Roosevelt
Давайте без давайте. Просто отменяйте все публичные мероприятия, и всех рассадить по домам.
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