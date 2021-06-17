Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник задержан по делу о хранении наркотиков

По данным «Фонтанки», статус обвиняемого Резник получил к вечеру 17 июня. Перед этим он перешел из категории свидетеля в подозреваемые. Утром в квартире депутата, а также у него на даче прошли обыски, самого его увезли на допрос в Следственный комитет.



Резник проходит по делу о незаконном приобретении, хранении наркотических средств — статья 228 УК РФ. «Фонтанка» подробно рассказывала о его обстоятельствах.

Напомним, 9 марта депутат Максим Резник заехал к художнику Ивану Дорофееву, дальнему родственнику своей супруги, с его слов, по семейным вопросам — обсудить пожар на даче и предстоящую операцию отчима. На выходе из квартиры он столкнулся с силовиками в масках. Они попросили его вернуться, объяснив, что намерены провести обыск. Во время изучения содержимого квартиры в кладовке были обнаружены растения, похожие на сырьё для наркотика. Следствие заинтересовалось также банками из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденными в квартире. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

