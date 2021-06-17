Рошаль высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса

Президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии прокомментировал введение обязательной вакцинации от COVID-19 в четырёх российских регионах.



«Я считаю, что надо [вводить обязательную вакцинацию], учитывая такой рост заболевших — с одной стороны, а с другой — не уменьшающееся число умерших», — цитирует 17 июня заявление Леонида Рошаля пресс-служба губернатора и правительства Московской области.



По его словам, регионы, которые пошли на такой шаг, «правильно делают». Рошаль посетовал, что вокруг вакцин «много всяких сплетен». Он уверен, что за здоровье россиян необходимо отвечать, а за фейки наказывать.

