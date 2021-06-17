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Рошаль высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса

Леонид Рошаль: Регионы с обязательной вакцинацией делают правильно

Президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии прокомментировал введение обязательной вакцинации от COVID-19 в четырёх российских регионах.

«Я считаю, что надо [вводить обязательную вакцинацию], учитывая такой рост заболевших — с одной стороны, а с другой — не уменьшающееся число умерших», — цитирует 17 июня заявление Леонида Рошаля пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По его словам, регионы, которые пошли на такой шаг, «правильно делают». Рошаль посетовал, что вокруг вакцин «много всяких сплетен». Он уверен, что за здоровье россиян необходимо отвечать, а за фейки наказывать.

Доктор медицинских наук заявил, что сам уже привился.

За обязательную вакцинацию сегодня, 17 июня, высказался и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

16 июня обязательные прививки для отдельных категорий населения ввели Москва, Московская и Кемеровская области. На следующий день к ним присоединилась Сахалинская область.

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Комментарии (10)

SapienS
Люди устали! Введите обязательную вакцинацию по всей стране, и уже через пол года вернёмся к нормальной жизни.
セルゲイ
Акция от "Пока я Президент повышения пенсионного возраста не будет", "Не будем изменять Конституцию". Акция №3 "Я против обязательной вакцинации".
Так что когда слышите обещания - знайте, что в итоге все будет диаметрально противоположно.
260965961
Наш холуй тут как тут.
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