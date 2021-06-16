Лагерь «Мечта» в Ленобласти закрыли на 90 дней после скандала

«Как только возник вопрос о возможном риске здоровью и жизни детей, то решением суда и правительства Санкт-Петербурга дети были в один лагерь вывезены, сейчас детей нет, деятельность лагеря приостановлена на 90 дней», — прокомментировал Борщевский происшествие в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



Зампредкомитета напомнил, что сейчас в лагере проводится проверка, следственные действия не закончены. Борщевский добавил, что, по информации, имеющейся, в том числе, у следствия, на каждом отряде было как минимум по одному вожатому.

