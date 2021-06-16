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Лагерь «Мечта» в Ленобласти закрыли на 90 дней после скандала

Работа скандального лагеря «Мечта» приостановлена на 90 дней

Лагерь «Мечта» в поселке Мичуринское после скандала закрыли на 90 дней. Об этом 16 июня сообщил зампредседателя комитета по образованию Андрей Борщевский.

«Как только возник вопрос о возможном риске здоровью и жизни детей, то решением суда и правительства Санкт-Петербурга дети были в один лагерь вывезены, сейчас детей нет, деятельность лагеря приостановлена на 90 дней», — прокомментировал Борщевский происшествие в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Зампредкомитета напомнил, что сейчас в лагере проводится проверка, следственные действия не закончены. Борщевский добавил, что, по информации, имеющейся, в том числе, у следствия, на каждом отряде было как минимум по одному вожатому.

Лагерь «Мечта» оказался в центре скандала 7 июня, когда родители отдыхающих там детей из многодетных семей Московского района рассказали «Фонтанке», что ребята предоставлены сами себе и играют в странные игры с сексуальным подтекстом. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

9 июня в лагере проходили проверки, Следственный комитет на протяжении всего дня опрашивал детей о том, что происходит в лагере. Администрация и родители рассказали «Фонтанке», что ситуация в лагере осложняется из-за нескольких детей из одной семьи, которые обижают младших и не воспринимают замечания. Мама этих детей не отрицает, что с ними сложно, но проблему видит в том, что они оказались предоставлены сами себе без присмотра вожатых и воспитателей. Всех детей вывезли из лагеря 12 июня.

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Комментарии (8)

Gilka
надо было просто попросить ассоциальных детей на выход еще с самого начала... это же не школа, даже в школе есть вариант убрать таких детей из класса на домашнее обучение. ну если администрации было пофиг, то конечно все справедливо.
Милая +
Судя по всему, продолжение следует.
мухомор
Всё правильно. Всё справедливо.
Жаль только нормальных детей и их родителей, купивших путёвки и теперь экстренно ищущих варианты, что же делать детям летом.
Вот так несколько детей из асоциальной семьи с девиантным поведением смогли сорвать весь сезон целому лагерю.
Конечно, не их это вина. Это их заслуга. Они бились и работали над этим как умеют. Как научила мать дето-фермер.
Вина тут только на администрации лагеря, которая собиралась ничего не делая выехать из ситуации просто переложив проблему на других детей в лагере. Повелитель мух в отдельно взятом отряде.
Есть маленькая надежда, что органы опеки займутся и матерью-бизнесменом. Приёмные дети это не только доход от государства в виде пособий.
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