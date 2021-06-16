Лагерь «Мечта» в Ленобласти закрыли на 90 дней после скандала

«Как только возник вопрос о возможном риске здоровью и жизни детей, то решением суда и правительства Санкт-Петербурга дети были в один лагерь вывезены, сейчас детей нет, деятельность лагеря приостановлена на 90 дней», — прокомментировал Борщевский происшествие в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Зампредкомитета напомнил, что сейчас в лагере проводится проверка, следственные действия не закончены. Борщевский добавил, что, по информации, имеющейся, в том числе, у следствия, на каждом отряде было как минимум по одному вожатому.
Лагерь «Мечта» оказался в центре скандала 7 июня, когда родители отдыхающих там детей из многодетных семей Московского района рассказали «Фонтанке», что ребята предоставлены сами себе и играют в странные игры с сексуальным подтекстом. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
9 июня в лагере проходили проверки, Следственный комитет на протяжении всего дня опрашивал детей о том, что происходит в лагере. Администрация и родители рассказали «Фонтанке», что ситуация в лагере осложняется из-за нескольких детей из одной семьи, которые обижают младших и не воспринимают замечания. Мама этих детей не отрицает, что с ними сложно, но проблему видит в том, что они оказались предоставлены сами себе без присмотра вожатых и воспитателей. Всех детей вывезли из лагеря 12 июня.