«Позвонили около 15 часов в субботу. Сказали, что до 18 часов детей из лагеря вывезут, — рассказал «Фонтанке» Андрей, у которого в лагере отдыхала 12-летняя дочь. — Но по факту выезд начался в 21 час. Было три автобуса, полные детей без сопровождающих взрослых. Первый автобус с младшими семилетними детьми подъехал к фонтанам у метро «Московская» в начале двенадцатого ночи. Второй — в 23:30. У метро автобусы встретили трое представителей администрации, дети нервничали. В связи с чем детей так спешно вывозят, нам не объяснили. На месте оказалось, что не за всеми приехали родители».

читатель «Фонтанки» Андрей

В администрации Московского района «Фонтанке» подтвердили эту информацию. «Все дети были вечером переданы родителям, вывоз организовали в связи с предписанием Роспотребнадзора Ленинградской области о нарушении санитарных норм, — рассказали в пресс-службе администрации. — Родители были оповещены заранее. Только у одного мальчика мама работала на суточном дежурстве, и по согласованию с ней он переночевал в социально-реабилитационном центре «Прометей». Утром мама его забрала».



Фото: Венера Галеева Фото: Венера Галеева Поделиться Поделиться





