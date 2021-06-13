«Позвонили около 15 часов в субботу. Сказали, что до 18 часов детей из лагеря вывезут, — рассказал «Фонтанке» Андрей, у которого в лагере отдыхала 12-летняя дочь. — Но по факту выезд начался в 21 час. Было три автобуса, полные детей без сопровождающих взрослых. Первый автобус с младшими семилетними детьми подъехал к фонтанам у метро «Московская» в начале двенадцатого ночи. Второй — в 23:30. У метро автобусы встретили трое представителей администрации, дети нервничали. В связи с чем детей так спешно вывозят, нам не объяснили. На месте оказалось, что не за всеми приехали родители».
читатель «Фонтанки» Андрей
В администрации Московского района «Фонтанке» подтвердили эту информацию. «Все дети были вечером переданы родителям, вывоз организовали в связи с предписанием Роспотребнадзора Ленинградской области о нарушении санитарных норм, — рассказали в пресс-службе администрации. — Родители были оповещены заранее. Только у одного мальчика мама работала на суточном дежурстве, и по согласованию с ней он переночевал в социально-реабилитационном центре «Прометей». Утром мама его забрала».
Лагерь «Мечта» оказался в центре скандала 7 июня, когда родители отдыхающих там детей из многодетных семей Московского района рассказали «Фонтанке», что ребята предоставлены сами себе и играют в странные игры с сексуальным подтекстом. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. 9 июня в лагере проходили проверки, Следственный комитет на протяжении всего дня опрашивал детей о том, что происходит в лагере. Администрация и родители рассказали «Фонтанке», что ситуация в лагере осложняется из-за нескольких детей из одной семьи, которые обижают младших и не воспринимают замечания. Мама этих детей не отрицает, что с ними сложно, но проблему видит в том, что они оказались предоставлены сами себе без присмотра вожатых и воспитателей.