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«Если вы все такие правильные, что же вы не можете справиться с несколькими маленькими негодяями?» Мать 16 детей объяснила «Фонтанке», почему ее дети терроризируют целый лагерь

В детском лагере «Мечта» Следственный комитет на протяжении целого рабочего дня опрашивал всех причастных к происшествию, которое шестилетний мальчик описал своей маме как сексуальное насилие.

Мать детей, которых администрация детского лагеря «Мечта» обвиняет в хулиганстве и буллинге, зовут Наталия Викторовна. Она рассказала «Фонтанке», что предлагала гендиректору лагеря Андрею Самсонову выйти на работу в качестве вожатого, когда узнала о происходящем в лагере.

«Когда я узнала о проблемах в лагере (кстати, совсем не от руководства, а от других родителей), предложила в телефонном разговоре с Андреем Алексеевичем приехать в лагерь и встать на отряд, пока вожатые не приедут, ведь у меня и образование, и медкнижка позволяют, — рассказала женщина «Фонтанке». — Было отвечено, что вопросы с кадрами уже практически решены и всё будет нормально. Теперь руководство снова расписывается в своём бессилии, обвиняя моих детей во всех грехах».

Семья Наталии Викторовны — многодетная, в ней, по словам воспитателей лагеря, в общей сложности 16 детей, 10 из которых — приемные. На вопрос «Фонтанки», сколько именно детей в семье, мать не ответила, сказав, что этот вопрос — лишний. «Все дети — наши. Независимо от способа их появления в семье», — подчеркнула она.

Подробнее о том, как шла проверка в лагере «Мечта» и что о происходящем рассказывают его обитатели, читайте в материале «Фонтанки» «Мечта», а не дети. Как СК и прокуратура провели день в детском лагере».

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Комментарии (14)

Марти МакФлай
Если эта курица не умеет воспитывать детей и научить их правильно вести себя в обществе себе подобных, почему ей дозволено усыновлять и удочерять раз за разом?
Pilat
А что значит - если вы такие правильные - в её понимании?
Таких детей можно призвать к порядку только применяя к ним меры физического воздействия. Все кто учился в школах знают этот тип детей- местные хулиганы, которым на любые увещевания положить с прибором. Но как только появляется сила, которая может им показать всю бренность их жизни - они становятся шелковыми.
Но нынче за битье детей у нас уголовка корячится.
Так что если мы такие правильные, этих детей нужно вернуть мамаше
Karl111
бред какой то
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