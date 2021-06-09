«Если вы все такие правильные, что же вы не можете справиться с несколькими маленькими негодяями?» Мать 16 детей объяснила «Фонтанке», почему ее дети терроризируют целый лагерь

Мать детей, которых администрация детского лагеря «Мечта» обвиняет в хулиганстве и буллинге, зовут Наталия Викторовна. Она рассказала «Фонтанке», что предлагала гендиректору лагеря Андрею Самсонову выйти на работу в качестве вожатого, когда узнала о происходящем в лагере.



«Когда я узнала о проблемах в лагере (кстати, совсем не от руководства, а от других родителей), предложила в телефонном разговоре с Андреем Алексеевичем приехать в лагерь и встать на отряд, пока вожатые не приедут, ведь у меня и образование, и медкнижка позволяют, — рассказала женщина «Фонтанке». — Было отвечено, что вопросы с кадрами уже практически решены и всё будет нормально. Теперь руководство снова расписывается в своём бессилии, обвиняя моих детей во всех грехах».