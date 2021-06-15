На Алтае местным жителям повезло увидеть и заснять на камеру котят манула в дикой природе. Это один из самых скрытных кошачьих России, и увидеть его, а уж тем более целый выводок, не в неволе — большая редкость и удача.
Как сообщает 15 июня WWF России, жители Кош-Агачского района Республики Алтай, граничащего с Монголией, наткнулись на логово манула, в котором находились четверо котят. Их мама, скорее всего, ушла на охоту. Малышам около месяца, и хотя мать все еще кормит их молоком, вероятно, она уже начинает приносить им добычу — пищух.
«Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились», — добавляют в WWF. На записи видно четверых малышей, прячущихся в небольшой расщелине в скале. Котята еще не очень уверенно держатся на лапах, а при виде людей предпочли скрыться подальше в логове.
Как отмечают в фонде, четыре котенка — это мало для манула, у них бывает до десяти малышей в выводке. Численность манула в России на сегодняшний день неизвестна, последний раз ее учет проводился в 2009 году. Знаменитым «мемным» котам угрожают браконьеры: манулы могут селиться в норах сурков и попадают в капканы, которые на тех ставят местные жители. Манулы также страдают от участившихся с изменением климата степных пожаров, от бродячих собак и собак скотоводов или могут отравиться грызунами, отравленными в ходе борьбы с вредителями полей. В WWF России планируют начать работу по сохранению этого вида в стране.