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Выводок одной из самых скрытных кошек России случайно сняли на Алтае. Манулята предпочли убраться от людей подальше

Жители Алтая наткнулись на логово краснокнижного манула и четверых котят

На Алтае местным жителям повезло увидеть и заснять на камеру котят манула в дикой природе. Это один из самых скрытных кошачьих России, и увидеть его, а уж тем более целый выводок, не в неволе — большая редкость и удача.

Как сообщает 15 июня WWF России, жители Кош-Агачского района Республики Алтай, граничащего с Монголией, наткнулись на логово манула, в котором находились четверо котят. Их мама, скорее всего, ушла на охоту. Малышам около месяца, и хотя мать все еще кормит их молоком, вероятно, она уже начинает приносить им добычу — пищух.

«Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились», — добавляют в WWF. На записи видно четверых малышей, прячущихся в небольшой расщелине в скале. Котята еще не очень уверенно держатся на лапах, а при виде людей предпочли скрыться подальше в логове.

Как отмечают в фонде, четыре котенка — это мало для манула, у них бывает до десяти малышей в выводке. Численность манула в России на сегодняшний день неизвестна, последний раз ее учет проводился в 2009 году. Знаменитым «мемным» котам угрожают браконьеры: манулы могут селиться в норах сурков и попадают в капканы, которые на тех ставят местные жители. Манулы также страдают от участившихся с изменением климата степных пожаров, от бродячих собак и собак скотоводов или могут отравиться грызунами, отравленными в ходе борьбы с вредителями полей. В WWF России планируют начать работу по сохранению этого вида в стране.

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Комментарии (1)

hal9000
Борьбы с грызунами насчет..эт да..кошаки страдают жутко когда ловят отравленную крысу или мышь..так как отравленная мышь она как пьяная..ее легко поймать ..необходимо обязать те кто этим занимается чтоб предупреждали что они травят мышей или крыс..чтоб хозяева не пускали усатых гулять на просторы нашей родины..тчк
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