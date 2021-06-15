На Алтае местным жителям повезло увидеть и заснять на камеру котят манула в дикой природе. Это один из самых скрытных кошачьих России, и увидеть его, а уж тем более целый выводок, не в неволе — большая редкость и удача.



Как сообщает 15 июня WWF России, жители Кош-Агачского района Республики Алтай, граничащего с Монголией, наткнулись на логово манула, в котором находились четверо котят. Их мама, скорее всего, ушла на охоту. Малышам около месяца, и хотя мать все еще кормит их молоком, вероятно, она уже начинает приносить им добычу — пищух.