Россияне в начале года потратили на мобильные игры максимум денег за время пандемии

Эксперты связывают тенденцию роста с повышенным интересом инвесторов к рынку и увеличением маркетинговых бюджетов. Однако, по наблюдениям специалистов, в конце весны темп развития рынка начал замедляться из-за политики конфиденциальности Apple, запрещающей приложениям отслеживать активность пользователя без его согласия.

Первый квартал 2021 года оказался самым успешным для индустрии мобильных игр с начала пандемии. За три месяца россияне потратили 235 млн долларов на игры в смартфонах, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и скачали 727 млн приложений против 686 млн скачиваний в 2020 году (6%). Об этом 15 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической платформы App Annie и компании-разработчика в сфере компьютерных игр Wargaming.

Так, основатель и генеральный директор WN Media Павел Ряйкконен рассказал «Коммерсанту», что устойчивость, которую проявила игровая индустрия во время локдауна, привлекла к ней внимание огромного количества инвесторов, и это позволило многим участникам рынка в начале 2021 года нарастить маркетинговые бюджеты. Но дальнейшего роста эксперт не предвидит. «Предварительные цифры по числу рекламных показов и собранной аудитории за апрель-май демонстрируют, что нас ждет как минимум временная просадка охватов», — считает он.



Большинство игроков на мобильных платформах в России пользуются Android, доля iOS составляет 32%. Согласно исследованию, Россия занимает пятое место по доходам от мобильных игр, опережая Мексику и Индонезию, но уступая Китаю, Бразилии, США и Индии.



Однако Павел Ряйкконен сомневается, что Россия могла войти в пятерку стран по выручке от мобильных игр. «По этому показателю страна вряд ли попадает даже в десятку, а причина того — общий уровень благосостояния населения», — отметил он. Другие эксперты уверены, что на фоне роста мобильных игр сегменты ПК и консолей не будут терять позиции. «Они будут удерживать свою долю игрового рынка в нашей стране, поскольку обладают действительно лояльной аудиторией», — отмечает директор по маркетингу и рекламе My.Games Елена Григорян.

