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В своей обычной речи мы используем не так уж много слов, пусть даже наш словарный запас довольно вместительный. Но бывают ситуации, когда так и хочется ввернуть какое-то умное словечко. Так давайте немного расширим свой вокабуляр и проверим, какие выражения вы поймете без словаря, а за какими придется лезть в энциклопедии.
Идиосинкразия (здесь два правильных варианта ответов)
Коллаборация
Кэррилизм (на самом деле мы часто с этим сталкиваемся)
Кто такой липофреник?
А что такое эскапада?
Фрустрация — это как?
А что такое палинфразия?
А с аддикцией знакомы?
И последний вопрос. Что такое амфиболичность?
Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов
Вы слышали какие-то из этих слов, но что они означают — пойди пойми
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Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов
Вы знаете многие из этих слов, а иногда можете даже верно использовать их в разговоре
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Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов
Идеально! Да вы человек-словарь!