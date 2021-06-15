Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов

В своей обычной речи мы используем не так уж много слов, пусть даже наш словарный запас довольно вместительный. Но бывают ситуации, когда так и хочется ввернуть какое-то умное словечко. Так давайте немного расширим свой вокабуляр и проверим, какие выражения вы поймете без словаря, а за какими придется лезть в энциклопедии.