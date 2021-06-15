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Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов

Осторожно, повышенный уровень сложности

Чур, в словарь не подглядывать!
Чур, в словарь не подглядывать!Коллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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В своей обычной речи мы используем не так уж много слов, пусть даже наш словарный запас довольно вместительный. Но бывают ситуации, когда так и хочется ввернуть какое-то умное словечко. Так давайте немного расширим свой вокабуляр и проверим, какие выражения вы поймете без словаря, а за какими придется лезть в энциклопедии.

Идиосинкразия (здесь два правильных варианта ответов)

Коллаборация

Кэррилизм (на самом деле мы часто с этим сталкиваемся)

Кто такой липофреник?

А что такое эскапада?

Фрустрация — это как?

А что такое палинфразия?

А с аддикцией знакомы?

И последний вопрос. Что такое амфиболичность?

FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов

Вы слышали какие-то из этих слов, но что они означают — пойди пойми

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов

Вы знаете многие из этих слов, а иногда можете даже верно использовать их в разговоре

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Кто тут самый умный? Проверьте, знаете ли вы значения сложных слов

Идеально! Да вы человек-словарь!

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Чур, в словарь не подглядывать!
Чур, в словарь не подглядывать!Коллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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