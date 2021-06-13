Изначально аукцион в поддержку политических заключенных должен был проходить в «Интерьерном театре», однако, по словам организаторов, на администрацию площадки было оказано «давление силовиками», и в проведении мероприятия было отказано. Место проведения было изменено, его держали в тайне.
По словам лидера арт-группы «Явь» Анастасии Владыкиной, мероприятие должно было состояться в «Ребрах Евы» в 19:00, однако еще за 1,5 часа до этого к месту проведения приехали сотрудники полиции.
Инна Метелькова
«В работах нет ничего противоречащего Уголовному кодексу, а жертвовать деньги политзаключенным у нас не запрещено. Организаторы не выкладывали место в открытый доступ, а прислали его в личные сообщения, проверяя аккаунты. Ребята, которые оказались внутри, отказались открывать дверь, в итоге им отключили электричество. Что будет дальше, пока непонятно, наверное, вызовут автозак, чтобы всех забрать», — сказала Владыкина.
По ее словам, на место прибыли около 10 правоохранителей, некоторые из них в форме, а другие — в штатском. Как передает корреспондент «Фонтанки» с места событий, по предварительным данным, внутри организации находятся около 30 человек, это организаторы и участники аукциона. Сотрудники полиции продолжают поочерёдно подходить к двери пространства и требовать ее открыть.
По словам руководителя площадки «Ребра Евы» Лады Гариной, полицейские обратились к собственнику помещения и предупредили о его возможном вскрытии.
«У нас попросили провести выставку, потому что в «Интерьерный театр» приехала полиция. Мы поддержали данную инициативу и согласились на проведение. Мне позвонила коллега и сообщила, что у нас пытаются выломать дверь. Полицейские позвонили собственнику помещения и сообщили, что там, возможно, происходит преступление и что будет вызван наряд МЧС. Я сомневаюсь в том, что там происходит преступление, потому что там происходит выставка», — сказала Лада Гарина.