Изначально аукцион в поддержку политических заключенных должен был проходить в «Интерьерном театре», однако, по словам организаторов, на администрацию площадки было оказано «давление силовиками», и в проведении мероприятия было отказано. Место проведения было изменено, его держали в тайне.

По словам лидера арт-группы «Явь» Анастасии Владыкиной, мероприятие должно было состояться в «Ребрах Евы» в 19:00, однако еще за 1,5 часа до этого к месту проведения приехали сотрудники полиции.



Инна Метелькова

«В работах нет ничего противоречащего Уголовному кодексу, а жертвовать деньги политзаключенным у нас не запрещено. Организаторы не выкладывали место в открытый доступ, а прислали его в личные сообщения, проверяя аккаунты. Ребята, которые оказались внутри, отказались открывать дверь, в итоге им отключили электричество. Что будет дальше, пока непонятно, наверное, вызовут автозак, чтобы всех забрать», — сказала Владыкина.

