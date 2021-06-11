На трех генералов и одного «лейтенанта» в Петербурге стало больше

В руководстве регионального ГУ МВД прибыло генералов.
Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, сразу три заместителя руководителя управления сменили три звезды на погонах на одну большую.
Указом президента РФ звание генерала-майора присвоено замначальнику ГУ МВД, отвечающему за кадры, Олегу Дорофееву. Такие же звания присвоены замначальнику полиции Владимиру Борисенко и начальнику главного следственного управления главка Евгению Негрозову.
Дополнительную большую звезду на погонах от президента получил руководитель Университета МВД в Петербурге Александр Травников. Ему присвоено звание генерал-лейтенанта.