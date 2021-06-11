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На трех генералов и одного «лейтенанта» в Петербурге стало больше

Три заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и области получили генеральские звания

В руководстве регионального ГУ МВД прибыло генералов.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, сразу три заместителя руководителя управления сменили три звезды на погонах на одну большую.

Указом президента РФ звание генерала-майора присвоено замначальнику ГУ МВД, отвечающему за кадры, Олегу Дорофееву. Такие же звания присвоены замначальнику полиции Владимиру Борисенко и начальнику главного следственного управления главка Евгению Негрозову.

Дополнительную большую звезду на погонах от президента получил руководитель Университета МВД в Петербурге Александр Травников. Ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

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Комментарии (7)

Павел Михайлов
В Российской армии генералов и офицеров наверное больше, чем во всех европах. Гаишники решили не отставать в клепании дармоедов.
iphonedimona
Ну, что тут скажешь? Я тоже вспомню незабвенного Михаила Евграфовича - один лейтенант за трёх генералов работает. Если по уму, то надо не звёзды развешивать, а кое с кого вообще погоны снять.
262531341
Силовик есть - умовика не надо...
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