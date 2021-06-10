Недостроенные объекты компании «Норманн» частично введут в июле и августе 2021 года, комплекс «На Заречной» завершат в 2023 году

Достройка оставшихся объектов компании «Норманн» — «Три апельсина» и «На Заречной» —вышла на завершающую стадию. По заключенному в конце прошлого года соглашению с городом их достраивает холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).
В ЖК «Три апельсина» из трех корпусов достраивают один. Как рассказала генеральный директор холдинга «РСТИ» Валентина Калинина, дома остались от проблемного застройщика на высокой стадии готовности — 80–90%.
— Но по факту мы столкнулись с последствиями вандализма, — рассказала она. — Объекты плохо охранялись, и внутри многое уничтожено и вынесено. Поэтому пришлось много восстанавливать — водопровод, канализацию, отопление, сильно пострадала электрика, которую вырезали на цветмет.
На сегодня готовность в «Трех апельсинах» составляет 98%, завершается этап благоустройства, снимают строительный забор, застройщик приступил к сдаче объекта в ГАСН. Ввести корпуса планируют до 15 июля.
В комплексе «На Заречной» на одном участке стались два объекта, готовность которых на сегодня уже достигла 90–95%. Объем работ здесь больше, эти здания тоже пострадали от мародеров.
Здесь закончена отделка фасадов и благоустройство, сейчас достраивают паркинги. Все объекты планируют ввести до 15 августа.
В ЖК «Заречной» также есть еще два корпуса в начальной стадии готовности. Их сдадут в первой половине 2023 года.