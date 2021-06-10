Повар спрашивает повара. Конфликт на кухне санатория в Петербурге завершился поножовщиной

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, накануне после обеда в дежурную часть полиции позвонил охранник «Сестрорецкого курорта» и рассказал, что на территории их санатория случилась поножовщина. Приехавшие на улицу Максима Горького сотрудники застали окровавленного 50-летнего повара с ранениями живота и руки. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.



Полиция же по горячим следам на улице 1 Мая задержала 55-летнего повара, который, как полагают оперативники, применил нож не по назначению. Мужчина доставлен в отдел, задержан и помещён в камеру после составления протокола о мелком хулиганстве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

