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«Форум доноров» объявил о начале юбилейного Всероссийского фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благо­твори­тель­ность»

Стартовал Всероссийский конкурс фотоисторий «ОБЪЕКТИВная благо­твори­тель­ность». Об этом 9 июня объявили организаторы — Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров».

В 2021 году фотоконкурс пройдет в десятый раз. Его главная цель — собрать и представить широкой публике как можно более полную и яркую картину современной российской благотворительности. Фонды и социально активные компании со всей страны присылают свои фотоистории, которые рассказывают об их деятельности: с кем работают и кому помогают, какие задачи перед ними стоят и как их решают.

В конкурсе могут принять участие НКО, российские и международные компании, волонтёры, профессиональные фотографы и любители. Участвовать можно как в общем конкурсе, так и в любых номинациях.

Приём заявок на конкурс продлится до 30 июня. С 12 июля по 2 августа экспертное жюри проведет оценку присланных работ, с 20 по 31 августа пройдет онлайн голосование. Награждение победителей пройдет на ежегодной конференции «Форума доноров», которая состоится 30 сентября — 1 октября 2021 года.

Все подробности о конкурсе, и как в нём принять участие, можно узнать на сайте «Форума доноров».

Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» — объединение крупнейших благотворительных, донорских организаций, работающих в России. Это единственная организация, которая объединяет более 50 крупнейших корпоративных и частных фондов, а также социально ответственных компаний, на системном уровне реализующих социальные программы и проекты. Среди проектов «Форума доноров» — Ежегодная конференция по благотворительности; конкурс ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности»; конкурс и выставки фотоисторий «ОБЪЕКТИВная благотворительность» и многое другое.

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