В 2021 году фотоконкурс пройдет в десятый раз. Его главная цель — собрать и представить широкой публике как можно более полную и яркую картину современной российской благотворительности. Фонды и социально активные компании со всей страны присылают свои фотоистории, которые рассказывают об их деятельности: с кем работают и кому помогают, какие задачи перед ними стоят и как их решают.

В конкурсе могут принять участие НКО, российские и международные компании, волонтёры, профессиональные фотографы и любители. Участвовать можно как в общем конкурсе, так и в любых номинациях.



Приём заявок на конкурс продлится до 30 июня. С 12 июля по 2 августа экспертное жюри проведет оценку присланных работ, с 20 по 31 августа пройдет онлайн голосование. Награждение победителей пройдет на ежегодной конференции «Форума доноров», которая состоится 30 сентября — 1 октября 2021 года.



Все подробности о конкурсе, и как в нём принять участие, можно узнать на сайте «Форума доноров».

