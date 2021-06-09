За май на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге поступило 275 сообщений о пропавших людях. Число заявок выросло на сотню по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в пресс-службе организации 9 июня.



«Впрочем, к такому объёму работы мы привыкли, тревожит другое. 16 заявок касались заблудившихся в лесу — это в четыре раза больше, чем год назад. Особенно страшно, когда рядом с информацией о потерявшемся появляется пометка «вода». А таких заявок в мае было шесть. Мы не предлагаем вовсе отказаться от выездов на природу, туристических походов, сплавов по рекам, но просим соблюдать простые правила безопасности. Даже если вы идёте в лес, где «сто раз были» и который «знаете, как свои пять пальцев», — прокомментировали в «ЛизаАлерт».

