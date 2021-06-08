Четырехлетний мальчик выбежал под машину в «кармане» на Карпинского

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Калининском районе Петербурга. Он попал под колеса автомобиля, оказавшись на проезжей части в неположенном месте.



Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел накануне, 7 июня, в 11 часов утра. В боковом проезде улицы Карпинского, у дома 28/1, 52-летняя петербурженка на своем Nissan Qashqai сбила 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, синяки и ссадины на лице. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.