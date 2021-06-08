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Четырехлетний мальчик выбежал под машину в «кармане» на Карпинского

Автомобиль сбил четырехлетнего ребенка в Петербурге

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Калининском районе Петербурга. Он попал под колеса автомобиля, оказавшись на проезжей части в неположенном месте.

Как стало известно «Фонтанке», наезд произошел накануне, 7 июня, в 11 часов утра. В боковом проезде улицы Карпинского, у дома 28/1, 52-летняя петербурженка на своем Nissan Qashqai сбила 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, синяки и ссадины на лице. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Несколько дней назад, 4 июня, на проспекте Энтузиастов под машину попал 14-летний подросток, переходивший дорогу в неположенном месте. А 3 июня во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе сбили 4-летнего мальчика.

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Комментарии (2)

f0ntan
4-летний мальчик в боковой карман выбегал один? Без мамы или бабушки? И в боковых карманах зебр и пешеходных переходов вовсе нет. Официальные переходы с зебрами и светофорами стоят на перекрестках. А перед ними, как правило, эти карманы уже заканчиваются, и примыкают к основной проезжей части улицы. А 52-летняя мадам использовала боковой карман в качестве проезжей, видимо, объезжая пробку на самой проезжей части улицы
Athair
Ждем обысков на заводе Ниссан, и в ремонтных мастерских, обслуживающих эту марку?
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