Вице-губернатор Ирина Потехина: «В Петербурге нужно построить более 100 новых школ»

В Петербурге нужно построить более 100 новых школ, заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, выступая на сессии «Современное дополнительное образование — новые возможности для развития и профессиональной ориентации учащихся» на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.
В этом Северной столице должна помочь программа по строительству новых школ, оператором которой выступает ВЭБ.РФ совместно с Министерством просвещения. Как сообщил модератор дискуссии, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, эта программа даст не менее миллиона мест для учеников.
Например, в Петербурге за последние 10 лет количество школьников увеличилось на 200 тысяч человек. «Это хороший российский город, — отметила Ирина Потехина, — мы активно строим, вводим в эксплуатацию каждый год по 10–12 школ, но этого недостаточно, поэтому мы, конечно, один из самых заинтересованных в этом проекте регионов».
Как уточнила Алиса Денисова, руководитель направления «Современная образовательная среда» ВЭБ.РФ, речь идет о масштабной программе создания образовательных пространств, по которой запланирован ввод не менее
Главным барьером для создания новых школ является, по словам Денисовой, подготовка управленческих и педагогических кадров для новых образовательных учреждений, второй барьер — нехватка земли для строительства новых объектов в тех городах, где есть дефицит школьных мест.
Как отметил Константин Паршин, в свете этой программы особенно важным становится вопрос интеграции «большой» школы и дополнительного образования, которая должна дать синергетический эффект. «В соответствии с национальным проектом «Образование» к 2024 году
В Петербурге, по словам Ирины Потехиной, уже
В дискуссии приняли участие также представители крупных корпораций — «Роснано», «Росатома», которые рассказали о том, как они работают со школьниками и студентами, какие образовательные программы развивают.
Как отметила Алиса Денисова, необходимо взаимодействие систем образования всех уровней, а также наставничество над школами со стороны крупных корпораций с использованием их лучших практик. Таким образом, по ее словам, если эти идеи воплотить, то произойдет переосмысление понятия «школы полного дня» — новые школы также будут, скорее всего, школами полного дня, но вторая половина дня там будет еще интереснее и насыщеннее, чем первая.