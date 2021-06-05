Вице-губернатор Ирина Потехина: «В Петербурге нужно построить более 100 новых школ»

В Петербурге нужно построить более 100 новых школ, заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, выступая на сессии «Современное дополнительное образование — новые возможности для развития и профессиональной ориентации учащихся» на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.



Фото: Фонд Росконгресс Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Фото: Фонд Росконгресс Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга Фото: Фонд Росконгресс Алиса Денисова, руководитель направления «Современная образовательная среда», ВЭБ.РФ Фото: Фонд Росконгресс Поделиться Поделиться







В этом Северной столице должна помочь программа по строительству новых школ, оператором которой выступает ВЭБ.РФ совместно с Министерством просвещения. Как сообщил модератор дискуссии, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, эта программа даст не менее миллиона мест для учеников.



Например, в Петербурге за последние 10 лет количество школьников увеличилось на 200 тысяч человек. «Это хороший российский город, — отметила Ирина Потехина, — мы активно строим, вводим в эксплуатацию каждый год по 10–12 школ, но этого недостаточно, поэтому мы, конечно, один из самых заинтересованных в этом проекте регионов».

Как уточнила Алиса Денисова, руководитель направления «Современная образовательная среда» ВЭБ.РФ, речь идет о масштабной программе создания образовательных пространств, по которой запланирован ввод не менее 1 300 объектов образования накопленным итогом с 2019 года, т. е. с 2021 по 2024 год появится не менее 800 новых школ. Особенностью программы станет использование механизмов государственно-частного партнерства. «Модель концессионных соглашений позволит привлечь внебюджетные источники и, таким образом, втрое увеличить объем денег в системе, — подчеркнула она, — пока нет ответа на вопрос о том, какие партнеры в рамках дополнительных образовательных программ будут помогать концессионерам». По ее словам, возможно, будет создан акселератор, который будет отбирать лучшие практики в регионах и рекомендовать их для внедрения в новые школы.



Главным барьером для создания новых школ является, по словам Денисовой, подготовка управленческих и педагогических кадров для новых образовательных учреждений, второй барьер — нехватка земли для строительства новых объектов в тех городах, где есть дефицит школьных мест.

Как отметил Константин Паршин, в свете этой программы особенно важным становится вопрос интеграции «большой» школы и дополнительного образования, которая должна дать синергетический эффект. «В соответствии с национальным проектом «Образование» к 2024 году 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием, — рассказал Константин Паршин. — Сейчас есть определенные субсидии, программы поддержки, но этого недостаточно». Активно развивается коммерческий рынок допобразования — сейчас он уже достигает 220 миллиардов рублей, сообщил Паршин.

В Петербурге, по словам Ирины Потехиной, уже 90 % школьников учатся по программам дополнительного образования. Часть из них занимается в ведущих городских учреждениях, таких как Аничков дворец, Академия цифровых технологий, Академия талантов, но половина — получает допобразование в школах. «Надо сделать так, чтобы это допобразование не стало скучной продленкой», — отметила она.

