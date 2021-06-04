Дата-центр, смазочные материалы и антипригарные покрытия. Новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют более 5 млрд рублей

В индустриальном парке «Марьино» появится пять новых резидентов. Они вложат в развитие своих проектов 5 млрд рублей до 2024 года. Руководители компаний-резидентов подписали меморандум о реализации проектов с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым.

Среди резидентов — компания «ВМПАВТО», которая запустит производство более 600 наименований смазочных материалов и препаратов для технического обслуживания машин и механизмов. «НСК Химия» планирует построить завод по изготовлению антипригарных и декоративных покрытий для посуды. Хостинг-провайдер «Медиа Лэнд» построит на территории «Марьино» дата-центр, оснащенный новейшими решениями иммерсионного охлаждения серверного оборудования и мониторинга отказоустойчивости на базе нейросетей. НПК «Провита» будет выпускать установки для производства технических и медицинских газов, в том числе концентраторов кислорода для использования в лечебных учреждениях. Цель проекта также разработка и внедрение новых технологий в области разделения газовых смесей некриогенными методами. «РИТВЕРЦ» создаст научно-производственное предприятие по разработке и выпуску радионуклидной продукции — комплектующих для оборудования, используемого в нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности, ядерной медицине, приборостроении и других отраслях.

Когда все производства будут построены, в «Марьино» появится дополнительно 400 рабочих мест.

Новые резиденты «Марьино» будут заниматься развитием высокотехнологичных проектов в разных отраслях промышленности и ИТ. После их размещения в индустриальном парке будет создано более 400 рабочих мест.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов отметил, что индекс промышленного производства составил 105,8% к соответствующему периоду прошлого года. «Городская промышленность динамично развивается, и этот рост невозможен без строительства новых современных производств», — подчеркнул он.

Индустриальный парк «Марьино» занимает 130 га в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга и банка ВТБ. Развитием проекта занимается ООО ВТБ Девелопмент, управляющей компанией выступает ООО «Капитал-Энерго».

