FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Акции российских девелоперов подорожали после заявления Путина о продлении льготной ипотеки

Строительные компании усилили свои позиции на торгах Московской биржи на фоне заявления президента о продлении льготной ипотеки ещё на год, до 1 июля 2022 года.

Так, акции ЛСР пошли вверх в 14:47 мск и на максимуме прибавили 1,9% — с 773 до 787,8 рубля. По состоянию на 15:20 стоимость составляет 784,6 рубля. Ценные бумаги ПИК начали расти в это же время — цена поднялась на 1,3% (с 1059 до 1072,9 рубля за акцию), но позже отыграла до 1064,9, котировки «Эталона» прибавили 0,3%, до 101,6 рубля.

Помимо продления срока льготного ипотечного кредитования на год Владимир Путин на ПМЭФ также сообщил о повышении ставки с 6,5% до 7%. В Петербурге максимальная стоимость жилья по этой программе может быть не более 12 млн руб.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний