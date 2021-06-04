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Петербуржец незаконно ввёз из Латвии семь незадекларированных иномарок. Его наказали штрафом на 8 миллионов

С жителя Петербурга взыскали 8 млн рублей за незаконный ввоз в страну семи иномарок

Печорский районный суд Псковской области огласил приговор в отношении жителя Санкт-Петербурга, который признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершённое в особо крупном размере).

Как сообщили 4 июня в Северо-Западной транспортной прокуратуре, в 2016–2018 годах мужчина через посты Псковской таможни незаконно ввёз из Латвии семь иномарок (BMW, Mersedes-Benz, Dodge) с поддельными идентификационными номерами и госзнаками от российских автомобилей, состоящих на учёте в ГИБДД. При этом на таможне он представил недостоверные сведения, что позволило ему избежать декларирования и уплаты таможенных платежей в размере 8 млн рублей. Ввезённые транспортные средства он продал.

С учётом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также судом удовлетворён иск транспортного прокурора о взыскании с гражданина 8 млн рублей в бюджет государства.

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