О бедном самокатчике замолвите слово

Следственный комитет зашел в кикшеринговые сервисы с обыском. Для меня загадка: что он фиксирует в своей ответственной папке? Количество самокатов? Их настроение? Вопросы для допроса?

21 мая наш коллега Евгений Богданов уже высказывался на заданную тему и, на мой субъективный вкус, был четок и предметен. Прошло две недели, и ситуация накалилась до предела. Обыски же начались не на пустом месте: статистика последних дней пестрит авариями с участием самокатов. Сбитые дети, пожилые женщины, сломанные ребра и кома солиста Мариинского театра. Начальственный взор обратил на средство передвижения сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Жизненный опыт подсказывает: это очень плохие новости для самокатов.



Я понимаю, что это звучит как реприза из передачи «Клуб телепутешественников», но когда-то я был в капстране — в Испании, конкретно — в Малаге. Февраль 2018 года — время, когда я впервые увидел резвые электросамокаты. Выглядели они как гаджеты из «Назад в будущее». Что-то вроде самозавязывающихся кроссовок Марти Макфлая. Уж простите за брюзжание — они точно никому не мешали.

До Петербурга самокаты добрались массово этим летом. Их тысячи, игроков на рынке с десяток. Врать не буду: до определенного момента мои отношения с ними были исключительно заочными. Год назад я пытался вторую дочку довезти до дома на самокате, споткнулся и разбил ей бровь. Можете представить, как я на себя ругался, пока нес залитую кровью Лялю домой на руках. 12 месяцев мне было страшно даже смотреть в сторону немецкого изобретения 18-го века с электродвигателем. Но заставила нужда. По одной из своих работ я экскурсовод. Заказы не выбирают. Две недели назад меня попросили провести романтическую обзорную прогулку для взрослой пары — на самокатах. Конечно же, я волновался. Но за деньги решил научиться. Скачал приложение, мысленно перекрестился, напомнил жене пин-код от карточки и поехал по велодорожкам Фонтанки. Ребята, это такой кайф! Не передать словами. Управлять несложно, скорость — опьяняющая, ингерманландский бриз обдувает лысину.



Я очень аккуратный и вежливый водитель. Такой же пешеход. Важно помнить, что с точки зрения ПДД человек на самокате приравнен в правах к пешеходу. Поэтому я считаю неприемлемым сигналить другим людям: максимум корректно попросить пропустить. Как верно писал Женя Богданов, Петербург — третий город Европы — категорически не предназначен для пешеходов: машины блокируют переходы, с коляской не пройти, поворачивают все так, будто ретроградный Меркурий в разгаре каждый день. Мы снимаем квартиру на углу Итальянской и Караванной, вы представляете, какие вершины парковочного мастерства мы наблюдаем постоянно на перекрестке! Мой личный фаворит — джип «Тесла», просто брошенный на аварийке аккурат посреди дороги.

Для меня очевидно, что в случае самокатов вина лежит не на средствах передвижения. Виноват всегда человек. Так же в начале 20-го века протестовали против автомобилей и трамваев. Аналогичные претензии были три года назад в адрес размножившихся такси и их характерных водителей из отдаленных регионов. Год назад общественный гнев прилетел каршерингу. Настала пора самокатов.



Бессмысленно обсуждать: нынешняя ситуация — ужасная, дети не должны попадать под колеса, и правила нужны. В прошлую пятницу я с интересом обнаружил, что Невский проспект стал территорией без самокатов. Это простая и правильная мера, пусть и однозначно запоздалая. Самокатов не должно быть на Невском в его нынешнем виде, оборудованные парковки должны лежать на плечах прокатов, в центре, естественно, необходимо ограничение скорости до 15 км в час (да и режим «спорт», позволяющий разгоняться до 50 км/час, я в мегаполисе бы заблокировал).

Большие города на то и большие города. В центре всегда будет шумно, как бы ни суетились жители улиц Рубинштейна или Некрасова. Прогресс неумолим. Электросамокат — это удобная штука, которая позволяет успеть больше за день и не наворачивать круги в поисках парковочного места. В начале лета самокат неожиданно стал жертвой режима: двухколесными заинтересовалась власть. Интуиция шепчет: ничего хорошего в таком случае самокаты не ждет. Жаль.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

