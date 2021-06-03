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Школьники на скутере погибли под Петербургом, впечатавшись во встречный автомобиль

Двое подростков на скутере погибли в ДТП в Ленобласти

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Тяжелое ДТП унесло жизни двух подростков во Всеволожском районе Ленобласти. Школьники разбились на скутере.

Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, около трех часов дня 3 июня в деревне Лесколово двое подростков, 13 и 14 лет, передвигаясь по дороге на скутере, выехали на встречную полосу и столкнулись там с автомобилем Skoda Yeti. На фото с места ДТП видно, что скутер буквально впечатался в переднюю часть машины.

В результате аварии оба подростка погибли. Сообщается, что они учились в шестом и седьмом классах местной школы. Прокуратура и Следственный комитет Ленобласти начали проверку, на место выехали начальник следственного отдела и криминалисты.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (13)

Владислав М
Малолеток-то на алкоголь и наркотики в крови проверяли?
263836471
В этом возрасте, моё мнение, им вообще нечего было делать на "табуретке с мотором" среди машин!
PharaonSP
Слушайте, но видно же что они впечатались в бок машины, значит водитель йети не замечая их - разворачивался, а ребята пытались уйти от столкновения
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