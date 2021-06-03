Тяжелое ДТП унесло жизни двух подростков во Всеволожском районе Ленобласти. Школьники разбились на скутере.
Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, около трех часов дня 3 июня в деревне Лесколово двое подростков, 13 и 14 лет, передвигаясь по дороге на скутере, выехали на встречную полосу и столкнулись там с автомобилем Skoda Yeti. На фото с места ДТП видно, что скутер буквально впечатался в переднюю часть машины.
В результате аварии оба подростка погибли. Сообщается, что они учились в шестом и седьмом классах местной школы. Прокуратура и Следственный комитет Ленобласти начали проверку, на место выехали начальник следственного отдела и криминалисты.