Петербургская группа 2H Company воссоединилась под новым именем, чтобы «вернуться в прошлое»

Петербургская группа 2H Company воссоединилась после 12 лет перерыва и возродилась под новым названием. Как рассказали музыканты «Афише Daily», проект будет именоваться 3H Company.
В составе — Илья Барамия, известный по АИГЕЛу, СБПЧ и «Елочным игрушкам», Михаил Ильин из группы «Провинция», а также солист проекта «Есть Есть Есть» Михаил Феничев.
«Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Посмотрим, что из этого получится и насколько переработанные версии песен будут интересны новому слушателю», — объяснил Барамия.
Старые треки 2H Company музыканты выпустят в новом звучании уже весной 2022 года, а очно встретятся со зрителями на дебютном концерте 4 июля 2021 года.
После распада музыканты говорили о том, что прощаются со зрителями не навсегда, а скорее, берут паузу. Коллектив известен исполнением экспериментального хип-хопа и электронной музыки. В 2007 году в Мариинском театре состоялась премьера балета «Ринг» на музыку «Елочных игрушек» и 2H Company в хореографии Алексея Мирошниченко.