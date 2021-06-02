Петербургская группа 2H Company воссоединилась под новым именем, чтобы «вернуться в прошлое»

Петербургская группа 2H Company воссоединилась после 12 лет перерыва и возродилась под новым названием. Как рассказали музыканты «Афише Daily», проект будет именоваться 3H Company.

В составе — Илья Барамия, известный по АИГЕЛу, СБПЧ и «Елочным игрушкам», Михаил Ильин из группы «Провинция», а также солист проекта «Есть Есть Есть» Михаил Феничев.



«Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Посмотрим, что из этого получится и насколько переработанные версии песен будут интересны новому слушателю», — объяснил Барамия.

