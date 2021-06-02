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Петербургская группа 2H Company воссоединилась под новым именем, чтобы «вернуться в прошлое»

Петербургская группа 2H Company воссоединилась после 12 лет перерыва и возродилась под новым названием. Как рассказали музыканты «Афише Daily», проект будет именоваться 3H Company.

В составе — Илья Барамия, известный по АИГЕЛу, СБПЧ и «Елочным игрушкам», Михаил Ильин из группы «Провинция», а также солист проекта «Есть Есть Есть» Михаил Феничев.

«Главная идея нашего реюниона — вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company. Посмотрим, что из этого получится и насколько переработанные версии песен будут интересны новому слушателю», — объяснил Барамия.

Старые треки 2H Company музыканты выпустят в новом звучании уже весной 2022 года, а очно встретятся со зрителями на дебютном концерте 4 июля 2021 года.

После распада музыканты говорили о том, что прощаются со зрителями не навсегда, а скорее, берут паузу. Коллектив известен исполнением экспериментального хип-хопа и электронной музыки. В 2007 году в Мариинском театре состоялась премьера балета «Ринг» на музыку «Елочных игрушек» и 2H Company в хореографии Алексея Мирошниченко.

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