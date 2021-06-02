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Дания повторно отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Российских болельщиков не пустят в Данию на матчи чемпионата Европы по футболу даже после вмешательства Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом 2 июня пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на представителя УЕФА.

«По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было», — подчеркнули в УЕФА.

Ранее Дания ограничила россиянам выдачу виз из-за включения России в список стран повышенного эпидемиологического риска. Попасть в Данию россияне могут только при наличии обоснованной причины, к которым не относится посещение матчей Евро-2020. Вдобавок — нужно пройти вакцинацию одобренными вакцинами, к которым не относятся российские «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

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Комментарии (6)

tsodd
Без болельщиков матчей не будет. Так Ирландия потеряла свои матчи
48home_
а игроков пустят? прям смешно стало ..
или сразу присудят поражения за неявку на матч?
Wert
Да, всех не пускают.
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